En acción. Tras la charla con el plantel, uno de los campos auxiliares de San Martín sirvió para poner en marcha el ciclo de Grelak al frente del conjunto verdinegro.

"Vine por San Martín" con esa frase, el flamante entrenador Alejandro Grelak, de 48 años, sintetizó su decisión de hacerse cargo del equipo de Concepción tras la sorpresiva salida de Rubén Darío Forestello. Fue una tarde intensa en el estadio Hilario Sánchez, con charla intensa y extensa con el plantel para empezar, luego práctica en una de las canchas auxiliares, con tareas diferenciadas para los que se recuperan de sus lesiones, otro trabajo específico de regeneración para los que fueron titulares ante Mitre en Santiago del Estero y fútbol reducido para el resto.



Después de todo esto, Grelak afrontó su presentación en sociedad con un estilo simple, sencillo pero eficaz a la hora de desnudar sus ideas futbolísticas: "Vine por San Martín. Porque ya tiene su posicionamiento y el prestigio bien ganado en el mapa del país, por lo que hizo tanto en Primera División como en el ascenso. Infraestructura, objetivos, despliegue, todo lo que se necesita para buscar el protagonismo que este club se merece. Ese es el principal objetivo que perseguimos: ser protagonistas. Que la consecuencia de ese protagonismo sea estar en la lucha por el ascenso, pero siempre poniendo en cancha un equipo con ambiciones. Futbolísticamente, esa es la idea que perseguimos y en San Martín hay material para poder buscarlo".



Metido ya en lo poco usual de su arribo a San Martín porque la Primera Nacional recién lleva tres fechas, Grelak sabe que la situación no es común y que ponerse al frente de un plantel que no armó pero que recién tiene jugados tres partidos en la temporada, tiene sus pro y sus contras: "Lo bueno para nosotros es que la temporada está arrancando y queda muchísimo por delante. Eso abre futuro y permite planificar opciones a largo plazo. Lo negativo sería no haber tenido ese tiempo de pretemporada para poder afianzar algunos conceptos que ahora hay que adoptarlos en plena competencia, pero ahí talla la calidad del plantel de San Martín. Cuando apareció esta propuesta, ver qué nombres había también jugó a favor. Es que con la calidad de jugadores que hay y el profesionalismo que muestran, todo lo que se proponga desde lo táctico es asimilable para este tipo de futbolistas".



Si bien este martes fue el primer día de trabajo con sus jugadores, el técnico Grelak arrancó con una charla que apuntó más que nada a lo anímico, tras este extraño comienzo de temporada: "Sigo insistiendo en la calidad profesional del plantel que tiene San Martín y eso permite todo. Ellos están sorprendidos por lo que pasó con Forestello pero saben que por ese profesionalismo que tienen, no pueden detenerse. Es darle para adelante, dejando siempre lo mejor".

En sociedad. Alejandro Grelak se metió en la vida de San Martín mostrando un perfil más que simple con la prensa y admitiendo que lo sedujo el renombre del club en el mapa.

Ramiro López será el juez del partido Agropecuario-San Martín de este domingo.

Grelak x 3

Para un entrenador, encontrar un grupo así marca de optimismo todo lo que se planifique pero esto es trabajo diario, mucho sacrificio y gran humildad. San Martín ofrece esto y dependerá de nuestra forma de hacerles llegar el mensaje cómo finalmente se den las cosas al final de la temporada.

Es un campeonato muy duro. Que no te permite errores de ningún tipo. Hay que ser consistentes siempre, buscar lo mejor colectiva e individualmente para potenciar las virtudes de cada uno. No es sencillo ser protagonistas en la Primera Nacional pero San Martín tiene cómo hacerlo.

A la hora de buscar referencias de San Martín y de San Juan, hablé con varios futbolistas que pasaron por acá y todos coincidieron en lo mismo: una gran oportunidad. Lo hablé con Humberto Zucarelli, que dirigió a San Martín, y me recordó lo buena gente que son todos acá y la seriedad del club.

SE COMPLETÓ LA FECHA

Platense se quedó con las ganas

Platense (7 puntos) no pudo arribar a lo más alto de la tabla de la zona A de la Primera Nacional de fútbol al empatar 1-1 con Nueva Chicago (3 unidades) en Mataderos. En uno de los encuentros que cerró la realización de la tercera fecha, el conjunto de Vicente López abrió la cuenta por medio de un cabezazo de Gastón Suso (St. 12m.). Y Nueva Chicago, que igualó los tres cotejos que jugó, estableció la paridad, con otro frentazo, esta vez de Jonathan Fleita (St. 23m.).



De esta manera, el ascendido Estudiantes de Buenos Aires (9 unidades) continúa provisoriamente en soledad en la cima, escoltado por Platense y Deportivo Morón (7 puntos).



El fuerte viento que cruzó la cancha le impidió a los dos equipos manejar con criterio el balón. En ese contexto adverso, el conjunto "verdinegro" pareció adecuarse mejor, con las subidas de Diego Martínez por la izquierda, aunque el goleador Asenjo fue absorbido por la marca de los dos centrales "calamares".



Por la cuarta fecha, Platense jugará este domingo ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, en Vicente López, a las 16; mientras que Chicago visitará ese mismo día a Independiente Rivadavia, en Mendoza.

Iguales. En Mataderos, el Calamar y el Torito empataron.



Su equipo



Alfredo Grelak tendrá como respaldo a un grupo importante de colaboradores que son: Diego Di Crocco -ayudante de campo-; Cristian Zarate -ayudante de campo-; Juan Gómez -preparador físico- y Guillermo Cabeza. Resta definir el entrenador de arqueros que será del medio local.