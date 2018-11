Revancha. Romildo Bolzan reclamó un castigo contra River.

Romildo Bolzan, presidente del club Gremio de Brasil y quien había pedido que se le diera por ganada la serie al club tras la intromisión de Marcelo Gallardo al vestuario en el entretiempo, se refirió a lo que sucedió el sábado durante el traslado de los jugadores de Boca.



"Deberían darle un par de años de castigo a River en competiciones internacionales", consideró el brasileño quien intentó llegar a la final por medio de un escrito que presentó en el que pidió a la Conmebol que se le diera por ganada la serie por la intromisión de Marcelo Gallardo al vestuario en el entretiempo, una propuesta que finalmente fue descartada por el organismo Sudamericano.



"Lo que pasó este sábado y aquí en Porto Alegre daría al menos para un par de años de castigo para River en competiciones internacionales. Pero por desgracia no se toma en serio", detalló Bolzan y agregó que, "los hinchas de River y el club han perdido el crédito".



"La Conmebol, que se suponía que organizaba el campeonato, terminó desorganizando la competencia", concluyó el directivo del Gremio, que posteriormente amplió sus declaraciones a través de Twitter.



"No podemos negar la profunda necesidad de reforma en la Conmebol. Cuando sustituye a los estándares éticos para los intereses no deportivos que buscan el espectáculo mediático. La falta de responsabilidad en las elecciones es limitada", sentenció.