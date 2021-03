La novela tuvo varias idas y vueltas, y esta noche llegó a su fin. Gremio informó de manera oficial que se bajan de la pelea por Rafael Santos Borré, delantero de River: argumentaron su decisión "en la inseguridad que genera la vacilación del deportista".

A su vez, desde el club brasileño consideraron que la situación generó "dudas sobre el propósito, disposición y voluntad" del atacante colombiano de sumarse a la institución de Porto Alegre.

En la jornada de este martes, Romildo Bolzán, presidente de Gremio, había dejado en claro que estaban molestos por la demora en la respuesta oficial de Borré, y esperaba que el tema se termine "entre hoy y mañana".

"Gremio no puede quedar con una indefinición, tenemos su aceptación verbal, pero no hay nada formalizarlo todavía. No es cómodo y esta situación hay que resolverla", había afirmado en declaraciones a Radio Bandeirantes.

Finalmente, hubo un reunión extraordinaria del Consejo de Administración del club y la dirigencia decidió desistir de firmar un precontrato con el delantero colombiano. Luego, lo informaron con el comunicado oficial.

Fuente: TyC