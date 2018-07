Delirio. Antoine Griezmann maduró en este Mundial y su nombre asoma como candidato a ser Balón de Oro pero por ahora sólo disfruta del título.

Antoine Griezmann, elegido mejor jugador de la final ante la selección croata, afirmó que ganar el Mundial "es algo gigante" y se mostró "muy orgulloso" de sus compañeros y de todos los miembros del cuerpo técnico.



"Todavía es demasiado pronto como para decir qué significa todo esto, pero ganar un Mundial es algo gigante. Me siento muy orgulloso de los jugadores, del entrenador, del cuerpo técnico y del resto del equipo. Somos un grupo unido y nuestra fuerza es increíble. Hoy hicimos historia", dijo el delantero del Atlético de Madrid, goleador en el triunfo (4-2) ante Croacia.



"Grizi" valoró al desempeño colectivo como lo más importante en la victoria del equipo "bleu". "Lo hemos visto en este Mundial. Cuando estás unido todo funciona y a mi lado tengo compañeros que son extraordinarios. Voy a estar en la historia con todo el equipo. Nuestros hijos estarán orgullosos de nosotros", indicó el delantero francés.



Antoine Griezmann valoró asimismo positivamente la llegada de nuevos jugadores desde la final de la Eurocopa perdida en 2016. "Han habido cambios y los jugadores que llegaron han sido buenos para el equipo. Tenemos a Lucas (Hernández) y Kylian (Mbappé). Lo que han aportado ha sido positivo para nosotros. Hemos encajado desde el principio y todo ha funcionado bien", remarcó.



También premió públicamente al técnico Didier Deschamps por "el análisis que hizo del partido" y repitió: "Estoy muy orgulloso de todo el equipo".



Con una bandera de Uruguay colgada al cuello -se la entregó un periodista de ese país durante la rueda de prensa-, Antoine Griezmann aceptó que la coronación mundialista refuerza su candidatura al Balón de Oro.



"Es la gente la que vota, veremos qué pasa. Yo estoy pensando en que tengo una Supercopa de Europa, que espero ganar (ante el Real Madrid). Espero tener un buen partido y ayudar a mi equipo, pero antes quiero disfrutar de este momento con mi familia y la gente de Francia y disfrutar de las vacaciones", señaló.



Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid y campeón del mundo con Francia tras vencer este domingo a Croacia (4-2), declaró que dedica este título "a todos los colchoneros".



"Este título va para todos los colchoneros. Los quiero mucho. Nos espera un año ilusionante y lo vamos a dar todo", dijo el futbolista.



"Este es un gran título, pero quiero más. La verdad es que estoy muy agradecido para la Selección y con el club, el Atleti. Están haciendo enormes esfuerzos para seguir ganando. Seguir en el Atleti es lo que quería y estoy muy feliz por lo que elegí", añadió.

El goleador posó con una bandera de Uruguay en la conferencia de prensa posterior.

Preguntado por Messi y Cristiano, quienes no tienen el título mundial que sí tiene él, el francés dijo: "Esto es el fútbol. Tengo la suerte de tener estos compañeros y este entrenador. Ahora toca disfrutar".



Raphael Varane, campeón de la Liga de Campeones y del Mundial esta temporada, aseguró que tardará tiempo en asimilar lo que está viviendo. "Ha sido una temporada larga, pero tan bonita que no tengo palabras para decir lo que siento. Tardaré tiempo en asimilar lo que estoy viviendo. Es algo magnífico, estoy disfrutando del momento y espero que haya otros igual", destacó.



Varane se refirió a sus compañeros de la Selección, Antoine Griezmann y Kylian Mbappé. "Griezmann tiene un talento tremendo y Kilyan tiene mucha madurez a pesar de su edad. Es muy inteligente, lo tiene todo y tiene un futuro increíble. Va a llegar muy lejos".

La revancha de Pogba

El volante Paul Pogba se acordó de los que lo criticaron, después de proclamarse campeón del



Mundo. "Nos han criticado mucho, pero no pasa nada. Estamos aquí y los que nos han criticado están celebrando ahora con nosotros. No pasa nada, los dejamos celebrar", destacó.



"No quiero hablar de mí, sino de las críticas que hemos recibido día tras día. Que si esto, que si lo otro, que si me corto el pelo... He hablado sobre el terreno de juego, que es lo que me gusta. Iba a ser criticado igualmente, hiciese lo que hiciese, pero la verdad es que estoy aprendiendo frente a grandes centrocampistas que tenía el rival. Para ser el mejor, hay que batir a los mejores", señaló.



En su opinión, la gran mentalidad del equipo es lo que les ha permitido lograr el título. "Somos muy jóvenes pero la mentalidad es muy grande y eso ha marcado la diferencia".











SINCERIDAD:Dalic no buscó más pretextos

Sereno. Dalic felicitó a Francia por el título.

El seleccionador de Croacia, Zlato Dalic, felicitó a Francia por su éxito en 2018, realzó el papel realizado por su equipo y rechazó hablar del árbitro aunque indicó que en una final de una competición como esta no es habitual señalar "penales de ese tipo". "Nunca comento el arbitraje y no quiero perder el tiempo en eso. Solo una cosa, en una final de la Copa del Mundo no se pitan penales de ese tipo. Pero en cualquier caso no quiero con esto desmerecer la victoria de Francia", asumió el preparador de Croacia.





SIN CONSUELO:Rakitic le dio duro a Pitana

Dolido. Rakitic no se olvidó de Pitana en la derrota.

Ivan Rakitic aseguró tras caer ante Francia en la final de Rusia 2018 que "duele bastante perder" este encuentro "y de esta manera". Rakitic consideró que las decisiones de Néstor Pitana pudieron perjudicar notablemente al conjunto balcánico. A su juicio, no hubo falta en la acción que generó el primer gol galo y el penal que decretó, tras visionar el VAR, fue muy dudoso. "Es una pena porque no revisa la primera jugada también, la falta, que no es falta, y el penal es muy, muy, dudoso. Y con tres tiros hicieron cuatro goles".