El argentino Lautaro Martínez, actual delantero del Inter de Milán, es pretendido por el Manchester City, el equipo inglés que según los diarios británicos está dispuesto a pagar 90 millones de euros para que no vaya a Barcelona. Después de perder la final de la Europa League con el Inter frente a Sevilla, el ex Racing -que ayer cumplió 23 años- definirá su futuro. Según los diarios británicos Mail y The Sun, el técnico del Manchester City Pep Guardiola vería a largo plazo como reemplazo de Sergio Agüero (32 años).

Lautaro Martínez, autor de 30 goles con el Inter de la Serie A esta temporada, fue sondeado por Barcelona de España, cuyo capitán es Lionel Messi, en las últimas semanas. Sin embargo, por estas horas, City es fuerte competidor en las negociaciones.