Por TV. Torres contó que vieron la Vuelta a San Juan por TV y ahora estar corriendo aquí para ellos ya es un gran logro, sueñan con poder correrla algun día.

No son un país fuerte si de ciclismo se trata, por eso haber conseguido un tercer puesto en la CRI en un Panamericano con Manuel Rodas ya es un gran logro. Pero Alder Torres no se conforma con eso, el guatemalteco sabe que pueden dar más y se ilusiona con ser invitados a disputar la Vuelta de San Juan. "Estamos muy felices por la medalla. Es la primera vez que venimos a esta provincia, estar corriendo en San Juan después de ver la Vuelta por televisión es un orgullo. Acá estuvieron muchos de quienes consideramos los mejores del mundo, por eso vinimos hacer un buen papel y ¿por qué no?, ganarnos la consideración para algún día ser invitados a esa Vuelta tan linda", comentó.