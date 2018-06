Goleador. Luego de recibir la habilitación para jugar, Guerrero se sumó al resto del equipo en Austria, lo que fue una gran noticia para el "Tigre" Gareca.

El futbolista peruano Paolo Guerrero podrá disputar el Mundial de Fútbol de Rusia, tras haber obtenido ayer la "suspensión provisional" de su inhabilitación de catorce meses por dopaje. Inmediatamente después de recibir la notificación, viajó a la concentración de Perú en Australia. El goleador y figura de la selección incaica recibió un cálido recibimiento de parte de sus compañeros y desde hoy comenzará con la puesta a punto de cara al debut mundialista del próximo 16 de junio frente a Dinamarca, por el Grupo C.



El Tribunal Federal de Suiza ha acordado esa decisión en respuesta a un recurso y a la petición urgente de suspensión de la ejecución de la sanción presentados por Guerrero el pasado viernes.



El jugador emprendió esta iniciativa tras acudir personalmente a la sede de la FIFA en Zúrich para solicitar alguna medida que le permitiese jugar en el mundial, una gestión en la que no tuvo éxito.



En la exposición de los elementos que fueron tenidos en cuenta por la Justicia suiza se mencionan "los perjuicios de todo tipo que el recurrente, que ya tiene 34 años, sufriría si se le impide participar en una competencia que será la coronación de su carrera como futbolista".



Ello considerando sobre todo que "no actúo intencionadamente ni cometió una negligencia significativa" al incurrir en dopaje. El positivo fue por un metabolito de la cocaína.



La decisión del Tribunal se hizo pública muy poco después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunciase que no se oponía a la petición de suspensión cautelar del capitán de la selección de fútbol de Perú.