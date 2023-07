El tenista bahiense Guido Pella perdió hoy ante el ruso Roman Safiullin por 7-6, 6-4 y 6-0 en la tercera ronda de Wimbledon y de esta manera no quedan representantes argentinos en el tercer Grand Slam de la temporada.



Pella, quien accedió al cuadro principal por ranking protegido, estuvo en cancha durante una hora y 46 minutos y no pudo desequilibrar ante el incisivo Safiullin, número 92 del mundo.



El bahiense, de 33 años, venía de triunfos resonantes ante el croata Borna Coric y el francés Harold Mayot que le implicaron un importante desgaste físico que padeció en la derrota de hoy.



De esta manera, Wimbledon ya no tiene tenistas argentinos luego de las eliminaciones de Federico Coria, Francisco Cerúndolo, Juan Manuel Cerúndolo, Diego Schwartzman, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry y Pedro Cachin, en la rama masculina, y de Nadia Podoroska, en la rama femenina.



Por su parte, el número uno del ranking ATP, el español Carlos Alcaraz venció al francés Alexandre Müller (84º) por 6-4, 7-6 y 6-3 para avanzar a la siguiente fase.



Alcaraz necesitó de dos horas y 33 minutos para lograr la victoria. Su rival en tercera ronda será el chileno Nicolás Jarry (28º).



Stefanos Tsitsipas (5º) jugó el partido más extenso de la jornada hasta el momento en la victoria ante el experimentado Andy Murray (40º). El griego se impuso por 7-6, 6-7, 4-6, 7-6 y 6-4, luego de 4 horas y 40 minutos, y en tercera ronda enfrentará al serbio Laslo Djere (60º).



En tanto, el serbio Novak Djokovic, máximo favorito a ganar el torneo que se disputa desde 1877, jugará más tarde frente al suizo Stan Wawrinka (88º). Nole es el actual número dos del ránking ATP, ganó las últimas cuatro ediciones de Wimbledon (acumula 7) y va por el récord de la leyenda del tenis Roger Federer, máximo ganador con 8.



En la rama femenina, la bielorrusa Aryna Sabalenka (2º) venció a la francesa Varvara Gracheva (41º) por 2-6, 7-5 y 6-2 para avanzar a la tercera ronda. A esta misma instancia se clasificó la tunecina Ons Jabeur (6º), quien derrotó a la china Zhuoxuan Bai por 6-1 y 6-1.