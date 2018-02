Guillermo Barros Schelotto, técnico de Boca, explicó en conferencia de prensa el motivo de su almuerzo con el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, en la Casa de Gobierno, situación que desató el enojo de varios clubes luego de una semana llena de suspicacias por los polémicos arbitrajes y el supuesto favoritismo por el xeneize desde la Asociación del Fútbol Argentino.

Aquel día el DT eludió tomar contacto con los periodistas acreditados y por otra parte se estableció que este tipo de encuentros con el jefe de Estado suelen darse con bastante asiduidad para charlar sobre fútbol y la posición de Boca en la tabla de posiciones.

“Yo sigo mi vida normal porque no tengo nada que ocultar. Por eso me junté con un amigo a comer un lunes al mediodía. Él tampoco tiene nada que ocultar. Si no ya lo hubiéramos hecho y no se hubiesen enterado. Nunca pensé que se podían desatar tantos comentarios luego de nuestra reunión porque no ocultamos nada”, contó el Mellizo.