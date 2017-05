El DT de Boca Juniors, Guillermo Barros Schelotto, señaló que pudo haber tomado una decisión errónea en el Superclásico ante River, que finalizó con derrota 3-1 en La Bombonera por la fecha 24, pero no así "en los 23 restantes" del Campeonato de Primera División.

"Me pude haber equivocado hoy, pero no en los 23 partidos restantes. Sabíamos que jugábamos el partido para la gente y no lo pudimos ganar", señaló Barros Schelotto, molesto ante una consulta de un periodista, en la conferencia de prensa.

"Boca cometió errores defensivos y River lo aprovechó sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo, más con ganas que otras cosas, tuvimos opciones de gol, pero rebuscadas", enfatizó el "Mellizo".

Barros Schelotto afirmó que se acabaron "los momentos de las excusas" en la lucha por el campeonato y destacó que aun siguen con ventaja.

"Depende de nosotros tener que ganar estos seis partidos que quedan, nos quedan seis fechas para ser campeones", apuntó el entrenador del líder del certamen.

"Sabíamos que River nos iba a atacar por los costados y tirar centros y nos ganó de esa manera", apuntó el ex goleador de Boca.

El Mellizo no emitió comentarios sobre la actuación del árbitro Patricio Loustau, en especial por una supuesta infracción del arquero Augusto Batalla al defensor colombiano Frank Fabra en la primera parte. "No vi la jugada de Fabra. Eso es tema terminado y ahora hay que pensar en Newell's", indicó Barros Schelotto.