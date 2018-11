Guillermo Barros Schelotto habló esta tarde después del entrenamiento vespertino de Boca, forzado por la suspensión de la primera final de Copa Libertadores entre Boca y River.

"Había llovido mucho, el campo tenía agua y de hecho después de las cinco y media volvió a llover fuerte y hubiera sido difícil", analizó.

Después, reconoció: "La ansiedad se mantiene, igual desde este partido hasta el del Monumental va a haber tiempo y va a haber mucha intriga y expectativa respecto a ese partido. Así que se estiró un poquito más, nada más. Queríamos jugar hoy, el tiempo no lo permitió, ojalá permita jugarlo mañana".

Sobre la recuperación de los lesionados de River que sería posible de pasarse el encuentro al sábado 17, opinó: "Vamos a acatar lo que diga el reglamento. Los jugadores de Boca van a llegar también mejor. Son especulaciones que no sé si sirven o no, nosotros tenemos que preparar el partido juegue quien juegue, (Leonardo) Ponzio o (Ignacio) Scocco o no. Nosotros debemos ganarle a River".