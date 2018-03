Filoso. El Mellizo contestó de manera directa a los periodistas y dejó en claro su malestar ante algunas noticias.

El técnico Guillermo Barros Schelotto aseguró estar "tranquilo" tras el partido que Boca empató con Atlético Tucumán, 1 a 1, evitó hablar sobre la visita al entrenamiento del presidente Daniel Angelici luego de la derrota contra River y destacó que son inteligentes y saben "que van a salir noticias que no son reales, pero eso no debe generar nada que afecte los intereses del equipo".



Sobre la presencia de Angelici en la práctica posterior a la derrota ante River, señaló que "no es bueno ni es malo, porque él siempre está junto al grupo, sólo que esta vez su visita coincidió con la derrota.



Somos inteligentes y sabemos que van a salir noticias que no son reales pero a nosotros eso no nos puede generar nada". Tras elogiar el rendimiento de Tevez, indicó que "esta vez jugó un poco más atrás, una posición que a él también le gusta ocupar", según señaló, y aclaró que lo reemplazó en los minutos finales porque "había que ordenar el equipo". Antes de retirarse de la conferencia, dejó un mensaje: "Desde enero hasta ahora el equipo tiene dos puntos menos, para los que antes decían que era la sensación del año". Por su parte, Pablo Pérez consideró que "adentro del vestuario hay una paz terrible" y sostuvo que "en Boca siempre tienen que hacer una novela cuando se pierde".