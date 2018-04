A cobrar. Ramón Ábila anota uno de sus goles mediante este gran cabezazo. Boca se lució ante su público.

Luego de la tranquilizadora victoria 3-1 sobre Newell"s, el entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, puntualizó que "el equipo apareció y ojalá que el equipo vuelva a aparecer en La Plata. Hoy (por ayer) era difícil jugar por el clima. Existía la posibilidad de estirar la diferencia con el segundo pero también teníamos algunos jugadores que no podían estar por lesiones. Para que el próximo domingo sea un partido clave teníamos que ganar hoy (por ayer)".



Consultado sobre el gran rendimiento de Cristian Pavón, el ex delantero consideró que "tuvo un partido muy bueno. Hablamos con él, con el médico, lo llevamos de a poco... y estaba bien, así que decidimos incluirlo".



Sobre cuán importante son los tres puntos, el Mellizo aseveró que "hemos dado un paso importante para lograr el objetivo, pero todavía tenemos que dar uno o dos más para conseguirlo. No hay que mirar más allá".