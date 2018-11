Junto con el presidente Angelici se sentó a charla con la prensa. Tranquilo y firme, Guillermo Barros Schelotto rompió el silencio y fue directo: "Antes de las preguntas quiero ser claro: estábamos en desventaja ayer, estábamos en desventaja hoy. Lo mejor para Boca era no jugar porque no estábamos como River. Las 24 hs que tuvimos que vivir no es lo que corresponsa a una fiesta".

El Mellizo fue claro que él no iba a hablar de lo extra deportivo, de los temas administrativos. "Yo pensé todo el día en el plano deportivo. Vieron todos lo que pasó y no es clima con el que uno se tiene que preparar para jugar un partido. Ya sea contra River o contra cualquiera", agregó.

En Boca mantuvieron desde temprano la postura de no jugarlo y hasta hicieron la presentación pidiéndole a la Conmebol que se aplicara el artículo 18, que si bien es ambiguo y muy amplio, claramente apuntaba al pedido de puntos. Y cuando estaban por hablar Guillermo y Angelici, ambos demoraron su charla hasta que la Conmebol finalmente confirmó la suspensión.