El domingo él terminó con una sonrisa de oreja a oreja. Emanuel Guirado, quien asumió el miércoles y con apenas cuatro entrenamientos al frente del plantel sumó una sufrida victoria, el técnico interino se ganó la confianza de la dirigencia de Sportivo Desamparados. Es que Guirado continuará dirigiendo al plantel del Federal "A" al menos una semana más, pero será -según la palabra de los dirigentes- bien al estilo de Mostaza Merlo "paso a paso".

"Estoy feliz de que los muchachos hayan podido ganar el partido y por la forma en la que lo hicieron. Es un triunfo que suma mucho en la confianza del equipo y de todo el club. Con el cuerpo técnico dimos una mano en una semana complicada para todo Desamparados, esperemos que sea el despegue definitivo", expresó el ex arquero tras el triunfo ante Bolívar por la quinta fecha del Federal. Sin dudas que esa victoria -y sobre todo de la manera en la que se dio- fue clave para que el presidente Juan Valiente le brindara el voto de confianza al entrenador. El presidente víbora sostuvo que la intención es que Guirado continúe en su cargo y aseguró que será "partido a partido". Otro de los dirigentes comparó el interinato de Guirado con el que viene llevando Raúl Antuña en San Martín.

Lo cierto es que Guirado, que actualmente es director técnico en la Primera Local de Desamparados, por sus obligaciones laborales particulares debió solicitar una semana más de licencia. Es que por las mañanas entrena con el plantel del Federal "A" y por la tarde lo hace con su equipo de la Primera Local. "Voy a pedir que me instalen una cama en el club, paso todo el día acá pero con mucho gusto porque estoy colaborando de donde me toca con el club que es mi casa", bromeó el "Mono", refiriéndose a la agitada semana que ya pasó y que se repetirá también ahora. Por lo pronto, Guirado encarará este sábado el duelo ante Villa Mitre por la sexta fecha, este lunes tuvieron jornada libre y el martes arrancará la corta semana de trabajo en cancha de Trinidad. El jueves está previsto el viaje a Bahía Blanca, se entrenaran allí el viernes y el sábado esperarán el encuentro ante la Villa, que marcha segundo en la tabla.

La dirigencia que conduce Valiente no quiere apresurarse en la elección del nuevo entrenador, por eso lo toma con calma. Se conoce que las charlas con Ricardo Dillon existieron, que la llegada del mendocino Darío Alaniz se truncó por los compromisos laborales del DT en la vecina provincia y que también hay otro técnico que es de la afinidad de los dirigentes como Luis Islas, ex técnico de Sol de Mayo de Viedma. ¿Dónde se basan los aciertos de Guirado según los dirigentes? Hay tres puntos claves: el trabajo demostrado en la semana con Juan José Corzo con trabajos específicos, además no varió demasiado en cuanto a nombres con respecto a lo que venía haciendo Marcelo Fuentes (solo ingresó Pablo Jofre) y la confianza brindada al plantel, incluso el domingo cuando el equipo perdía 1-0 ante Bolívar, el "Mono" desde el banco les transmitía calma a sus dirigidos. "Tranquilos, traten de jugar, ya va a salir, hay que seguir intentando", los tranquilizaba a los once que estaban en cancha y que a los minutos le respondieron con la remontada gracias a los goles de Bruno Rodríguez que terminaron con una racha negativa sin triunfos (fue el primero del año y no ganaba desde octubre del año pasado).

En tanto que desde el plantel, varios de los jugadores pidieron por la continuidad de Guirado, algo que quedará en manos de ellos ya que dependerá de lo que hagan dentro de la cancha `partido a partido`. Por lo pronto, hay "Mono" por un tiempo más.