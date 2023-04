Oficio. El capitán Abel Masuero, uno de los puntos altos en San Martín, sale jugando en Floresta. El Verdinegro pudo ganarlo pero se quedó con las ganas.

Pudo ganarlo. Ese manotazo final del arquero Mitre para sacarle el gol del triunfo al "Pato" Sánchez cuando se moría el partido en Floresta terminó siendo castigo para San Martín. Es que el Verdinegro, en el segundo partido de la era César Monasterio, fue un poquito más que All Boys y el 1-1 final se quedó corto a la hora de los méritos. Con la solidez de Masuero y Aguirre en el fondo, la solvencia de Blanco en el medio, la calidad de Grahl y las sutilezas de Sánchez y Seba González, San Martín manejó mejor la pelota que el dueño de casa en el inicio. Se acomodó mejor y a los 15' tuvo su primera opción clara. La armó el Pulpito González por la izquierda, metió el centro al vértice del área chica y ahí, Franco abrió el manual del 9: aguantó, giró y definió cruzado. Claro, apenas desviado. Ese debió ser el primero del Verdinegro. All Boys quiso sacudirse y fue al frente. Amilivia tuvo un remate que Monllor resolvió bien, pero el local era más ganas que juego. Llegó el minuto 25' y esta vez, la postura ambiciosa de All Boys que se adelantó mal en la cancha, le pasó factura porque Franco quedó solito, mano a mano con Mitre, y definió. Gol, triunfo parcial y premio en San Martín.

All Boys fue furioso a buscar el empate. Centros cruzados, pelotazos y mucha presión. Así, a los 31' de una pelota que Molina no terminó de sacar al córner, llegó el centro de Ferrari para que de atropellada y medio que con las manos, Amilivia empatara la historia.

El miércoles 5, desde las 21.05 San Martín recibirá en el Pueblo Viejo a Nueva Chicago por la fecha 10.

En el complemento, San Martín fue más claro siempre. Con la confusión y las urgencias del Albo, el equipo de Monasterio manejó mejor la pelota. Franco tuvo dos chances anuladas por offside, pero eran todo un síntoma de cómo se había armado el partido: All Boys adelantado, San Martín con espacios. Sobre los 27, Zarate casi se saca la lotería en el local cuando metió un pelotazo complicado para Monllor, que dio en el palo derecho.

San Martín entendió que debía ir a buscarlo. Monasterio movió el banco, metió todo lo que tenía y fue por la victoria en ese tramo final. Ya con Donato en cancha, llegó la expulsión del capitán Muñoz en All Boys y el momento cumbre para San Martín en su paso por Floresta. Iban 43', Grahl la manejó con enorme calidad y puso a Cristian Sánchez cara a cara con Mitre. El Pato eligió el primer palo con su zurda, pero el manotazo del arquero local fue milagroso. Era el gol. Era el triunfo de un San Martín que se quedó con gusto a poco ante un All Boys al que no se le cayeron demasiadas ideas. Segundo partido en la era Monasterio, sumando. Una cuenta que cierra en Concepción pero que se quedó corta.

EL RESTO

La Zona B completa la fecha 8

Futuro. Nahuel Tejada volvió a tener minutos ante All Boys, en el tramo final del partido en Floresta.

El jueves abrieron la fecha Nueva Chicago y Defensores Unidos de Zárate, que igualaron sin goles en Mataderos. En tanto que en la Zona B, al cierre de esta edición jugaban Gimnasia y Esgrima de Jujuy ante Villa Dálmine, en el único adelantado que abría la octava jornada del grupo.

La novena fecha de la Zona A, seguirá de la siguiente manera: hoy 15:30, Defensores de Belgrano-Alvarado. Mañana: 15:30, San Telmo-Almagro; 16:40, Morón-Patronato (TyC Sports). La octava fecha de la Zona B, continuará así:

Hoy, 20 horas, Tristán Suárez-Chacarita; y 21:15, Estudiantes de Buenos Aires-Aldosivi (TyC Sports).

Mañana: 14:40, Deportivo Riestra-Independiente Rivadavia de Mendoza (TyC Sports); 18:30, Racing de Córdoba-Chaco For Ever; y 18:45, Ferro-Deportivo Maipú de Mendoza (TyC Sports).

Lunes: 15:30, Brown de Adrogué-Atlético Rafaela; 17:10, Atlanta-Mitre de Santiago del Estero (TyC Sports); y Quilmes-Deportivo Madryn (TyC Sports).