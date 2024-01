Se viene la serie final del Regional Amateur en Cuyo y para los sanjuaninos otra vez estará enfrente un viejo conocido en definiciones buscando el Federal A. Gutiérrez Sport Club de Mendoza es el desafío para Atlético Alianza y la historia comenzará a definirse este domingo en Santa Lucía cuando se crucen en la ida. Pero siempre sirve saber contra qué se enfrentará el Lechuzo, que tiene el feliz antecedente de haberle ganado ya una serie final al Perro mendocino hace menos de dos años atrás. Pero como en la vida, el fútbol cambia y hoy el presente es otro.

Cerebro. Nico Arce maneja los tiempos en el Celeste.

Gutiérrez SC, protagonista de una histórica rivalidad con Deportivo Maipú, se armó para subir. Así de simple. Con el timón de un viejo conocido de todo el fútbol de Cuyo y emblema del Cruzado como Carlos Sperdutti, el Celeste fue concebido para llegar a este momento. Sperdutti, a quien lo quisieron ubicar como manager en Maipú, decidió dar el portazo y se cruzó a Gutiérrez, nada menos. Con el, fueron llegando nombres con trayectoria desde el arquero Cristian Aracena, ex Independiente Rivadavia, que tiene 36 años viene de jugar en Almagro y ya logró un ascenso en el Celeste. Otro de los que se destaca es el volante Nicolás Arce que con sus 38 años es el Messi de Gutiérrez. Y el punto alto, el de mayor poderío en esta campaña, es el del ataque en esta versión. Nombres y goles le sobran. Tiene a Maximiliano Herrera ex San Martín de Mendoza, Huracán Las Heras, también a un conocido para los sanjuaninos en especial los de Desamparados como Gonzalo Parisi y además a Francisco Agost, ex Lepra. El camino a la clasificación, Gutiérrez tuvo un paso más que sostenido. Clasificó sin complicaciones y en los mano a mano, solamente perdió en la ida con Argentino de Alvear para, luego, resolver con goleada de local su pase a la final. Una probable formación para el domingo sería con Cristian Aracena en el arco; Nicolás Brito, Fernando Mesa, Juan Trentín y Mateo Vignolo en la defensa; Nicolás Alí, Oscar Amaya, Nicolás Arce y Hernán Tifner en el medio; Maximiliano Herrera y Parisi o Agost en el ataque.

Personaje. Carlos Sperdutti y su sello inconfundible.

> Alianza empieza a definir su formación

Empezó la recta final para la primera final de la Región Cuyo en Atlético Alianza y tras el descanso del martes, el plantel lechuzo retomó su preparación con algo más de intensidad pero aguardando la evolución de sus lesionados y en especial, del delantero Nicolás Manrique, quien se perdió la revancha contra Rivadavia por un golpe en uno de sus talones. Otro de los que es esperado es el defensor Agustín Villegas, quien tampoco jugó en La Bebida. Con este panorama, el técnico Maximiliano Pascual empezará a tomar las decisiones futbolísticas de Alianza en la práctica de este jueves y la de mañana viernes. Francisco Salinas, ya totalmente recuperado, es otra de las opciones para el ataque.

En tanto se confirmó desde el Consejo Federal que el árbitro cordobés Fernando Rekers será quien dirija el partido de este domingo en Santa Lucía ante Gutiérrez de Mendoza.