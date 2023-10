"No pude culminar, cuando encaraba las partes más técnicas del circuito los dolores que tenía en el hombro operado hace un mes y medio, me obligaron a bajarme de la bicicleta y realizar el tramo a pie", contó la biker sanjuanina Inés Gutiérrez, que fue quien abrió la participación sanjuanina en los Juegos Panamericanos que se están realizando en Santiago de Chile.

Iban cuatro giros cuando Inés decidió hacer abandono de la prueba. "Por momentos el dolor era insoportable, corrí toda vendada, y con el andar se me aflojaron las vendas. Desde el reconocimiento del circuito sabía que podía tener este tipo de problemas y cuando no podía encarar las subidas, buscaba ir por los adicionales, pero perdía mucho tiempo y no podía competir", agregó.

La competencia de las damas elite fue para la canadiense Jeniffer Jackson, que completó el recorrido en un tiempo de 1h20m35s, aventajando por 2m45s, a la chilena Catalina Vidaurre (medalla de plata), y a la veterana brasileña Raiza Goulau (a 4m22s), bronce.

Inés, que sufrió la fractura de la clavícula izquierda mientras entrenaba para disputar el Campeonato Panamericano de MTB en Brasil, hace un par de meses; fue intervenida quirúrgicamente, y como estaba clasificada para estos Juegos, decidió competir. "Sabía que venía con limitaciones, aún no ha terminado de curarse la quebradura. Sin embargo creo que es positivo haber llegado hasta aquí, y vivir la experiencia. Ahora me concentraré en recuperarme para afrontar entera la temporada que viene", concluyó.

Entre los varones, también dominó un biker de Canadá. Gunnar Homgren, culminó el esfuerzo en 1h17m59s, venciendo al local, y campeón mundial, el chileno Martín Vidaurre, por 53s. El tercer escalón de podio fue para el brasileño José Gabriel Marques de Almeida, que hizo un tiempo 2m14s más lento que el ganador de la medalla dorada.

Los argentinos culminaron en la posición 7 y 8. El entrerriano Catriel Soto, a 3m45s y el mendocino Joel Contreras, a 4m02s.

Otros dos sanjuaninos

En la tarde de ayer debutó la voleibolista sanjuanina Fernanda Pereyra, quien haciendo pareja con la entrerriana Ana Gallay, derrotaron a la dupla de Guatemala por 2-0 (21-11 y 21-16), integrado por Alvarado y Giron.

Por el mismo Grupo B, la dupla estadounidense, conformada por Quiggle-Murphy, venció a la de Perú, también 2 a 0 (21-13 y 21-18). Hoy Pereyra-Gallay se medirán con las peruanas, y mañana lo harán con las estadounidenses.

El piloto Gonzalo Molina participará hoy de las competencias de su disciplina. Ayer "tiraron" tiempos y "Chalo" finalizó tercero, con 32s260/1000; el mejor registro fue para el estadounidense Cameron Wood, con 31s800/1000.