Adriana Gutiérrez tuvo su despedida soñada, con título y en casa. Luego de 20 años en el seleccionado argentino, 10 mundiales disputados y anoche alzando su quinta copa, la sanjuanina protagonizó su último baile con Las Águilas.

Con la conquista consumada, Adriana no pudo contener las lágrimas y la jugadora que en 20 años tuvo una conducta intachable y una postura siempre de templanza, ayer se emocionó como una adolescente, como aquella chica de 17 años que en Portugal 2002 hizo su estreno en Las Águilas. "Me despido viviendo un sueño. Nos quedó la espina de perder la final del 2019 y todo este tiempo trabajamos para tener una nueva oportunidad y ganar el título. Esta sensación es incomparable porque lo conseguimos en casa", dijo Gutiérrez, quien de las seis conquistas de Argentina en mundiales fue protagonista en cinco: antes de San Juan 2022, había dado la vuelta olímpica en Portugal 2002, Alemania 2004, España 2010 y Francia 2014.

Sed de revancha

La goleadora del Mundial, Julieta Fernández, no tuvo dudas: "Es el momento más feliz de mi vida", dijo. Con 14 tantos fue la artillera del certamen. "Habíamos entrenado para esto, en lo personal yo me visualizaba levantando la copa. Lo buscamos mucho tiempo, por eso es el momento más feliz de mi vida", confesó Fernández, quien posiblemente siga en el CP Vila-Sana de la OK Liga española.

"Cuando perdimos la final ante España en Barcelona no propusimos ganar el Mundial y lo logramos", destacó.