Wout Weghorst, conocido en las últimas horas como "el 19" y autor de los dos goles de Países Bajos ante la Argentina en la caída por penales de los europeos en los cuartos de final del Mundial de Qatar, expresó este sábado antes de abandonar la concentración que se sintió "decepcionado" por el trato que le dispensó el astro rosarino Lionel Messi al final del partido.



"Yo quise darle la mano después, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero el tiro mi mano al costado y no quiso hablar conmigo", dijo ante la prensa a modo de despedida Weghorst, delantero de 30 años y una importante altura de 1,97 metros, quien juega para el Besiktas de Turquía.



Pero no todo terminó allí para el delantero, que fue una pesadilla para la defensa argentina cuando ingresó en el segundo tiempo: "Mi español no es muy bueno pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepciona".



La situación a la que alude el neerlandés sucedió cuando Messi en la cercanías de los vestuarios estaba brindando una entrevista y en el medio intercambió palabras con Weghorst, a quien le dijo: "Qué mirás bobo, qué mirás bobo, andá, andá para allá bobo, andá para allá".



Weghorst, exWolfsburgo de Alemania y Burnley de Inglaterra, ingresó a los 78 minutos por Memphis Depay marcando los dos goles, que igualaron el partido 2-2 y forzaron, luego de mantenerse la paridad en el tiempo suplementario, una tanda de penales en la que la Argentina cantó victoria.

Fuente: Télam