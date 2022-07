Serán 24 los seleccionados hospedados en un radio de 10 kilómetros durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, la superficie geográfica más reducida desde el primer Mundial de Uruguay 1930, y estarán en esas instalaciones durante toda su participación en el torneo, señaló la FIFA.



Las sedes elegidas combinan lugares de entrenamiento vinculadas a un hotel o un alojamiento no hotelero y para el trabajo los equipos han elegido centros de clubes, conjuntos de instalaciones y campos en estadios, muchos de nueva edificación y otros renovados,



El director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA, Colin Smith, aseguró: "Qatar 2022 será un Mundial único en el que los equipos se beneficiarán de una distribución geográfica inigualable y disfrutarán de la cálida hospitalidad de sus habitantes".



Los futbolistas tendrán más tiempo para entrenarse y descansar, mientras sienten muy de cerca la pasión que invadirá el país, puesto que todos ellos y sus entregados aficionados, procedentes de 32 naciones diferentes se congregarán en un área reducida.



Según FIFA, los alojamientos incluyen desde hoteles de cuatro o cinco estrellas hasta villas, complejos vacacionales y centros no hoteleros, como viviendas universitarias.



Los equipos no tendrán que desplazarse a largas distancias, ni tomar vuelos para recorrer el país, utilizarán las mismas instalaciones todo el torneo y las sesiones de entrenamiento oficiales de la víspera de los partidos también se harán en los recintos de las respectivas bases operativas.