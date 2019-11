El escalador y contrarrelojista José Rujano, tercero en el Giro de Italia 2005 encabezará a la Selección de Venezuela.

Atendiendo a la premisa que en lugares como Sudamérica donde el ciclismo necesita mayor promoción es que ayer se confirmó que a la Vuelta de San Juan, única con categoría ProSeries (segundo nivel mundial) que se realizará en estos lares, la UCI (Union Ciclista Internacional) autorizó a la organización de la Vuelta a San Juan para que amplíe su cupo de equipos nacionales otorgando la posibilidad a ciclistas de la región a competir con varios de los mejores del pelotón mundial.



En la presentación, realizada el 9 de noviembre se informó que estarían los seleccionados de Argentina, Uruguay, Rusia e Italia. Muchos se preguntaron por qué no estaba Chile, asiduo animador de la carrera desde su primera edición. El motivo por el que los trasandinos no han sido invitados es porque sobre su Federación pesa una suspensión provisoria de la UCI por "haber violado seriamente sus obligaciones" con la entidad internacional, según revelado en un comunicado el Comité Olímpico de Chile (COCH).



De ese cuarteto se "bajó" Italia pero se sumaron cuatro conjuntos nacionales de países americanos: Brasil y Perú, que estuvieron el año pasado, Venezuela y Panamá.



La expectativa en Venezuela por la participación de su escuadra ha calado hondo, tanto que a casi dos meses de la carrera y con la Vuelta al Tachira (tradicional prueba 2.2 de aquel país) entre medio se ha designado un equipo para viajar a San Juan el 6 de enero y no sólo correr la 38 edición de la Vuelta, sino también el Giro del Sol. La escuadra será comandada por el laureado José Rujano (tercero en el Giro de Italia 2005 y ganador de las Vueltas al Tachira, 4 veces, y las Vueltas a Colombia y Venezuela. Con el ciclista de 37 años nacido en Mérida vendrán: José Alarcon, Roniel Campos, Anderson Paredes, Clever Martínez y Máximo Rojas. El sexteto será dirigido por Armando Gil.



La Vuelta está cumpliendo sus objetivos con creces porque su éxito potencia la temporada local proveyendo de equipos a otras competencias como son el Giro y la Doble Media Agua.

Con la ampliación del cupo para los equipos nacionales se sumó Brasil que participó de la edición del presente año.

La selección uruguaya, junto a la Argentina y Rusia estaban confirmadas de antemano, junto a Rusia e Italia. Los tanos no vendrán.

Doblete hará el equipo peruano en la Vuelta. Estuvo en la edición del presente año y se sumó junto a Panamá Venezuela y Brasil para el año próximo.





Cinco seleccionados: Rusia, Brasil, Panamá, Perú y Venezuela correrán el Giro del Sol y la Doble Media Agua que va antes de la Vuelta.

Similar cantidad

27

Equipos conformarán el pelotón de la Vuelta. 6 World Tour, 5 Profesionales Continentales, 9 Continentales y 7 Selecciones de países.