Sincero. Lionel Scaloni está en Chile viendo el Sudamericano y se refirió a su vínculo con Messi en el último tiempo.





El DT del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, aseguró ayer que "hace rato" no tiene diálogo con el astro Lionel Messi, a propósito de la lesión muscular que lo tiene en duda para el Superclásico español por Copa del Rey.



"Hace rato que no hablo con Messi", manifestó Scaloni a los medios de comunicación presentes en el Sudamericano Sub-20 de Chile consultado por el estado de salud del máximo goleador del seleccionado argentino de fútbol, aunque aclaró que se interiorizará por su situación.



Messi no hizo oficial su vuelta al seleccionado argentino aún, a pesar de los rumores que señalan un regreso para los amistosos programados para el mes de marzo. Su último cotejo con la "albiceleste" fue en la eliminación de octavos de final del Mundial Rusia 2018 ante Francia, con la derrota por 4 a 3.



El crack rosarino no participó todavía del ciclo liderado por Scaloni, técnico confirmado para la Copa América Brasil 2019, con seis amistosos jugados (cuatro triunfos, dos empates y una derrota) y sin la mayoría de los jugadores denominados "históricos" que conformaron la generación liderada por el "10" de la Argentina.



Scaloni destacó ayer que el seleccionado mayor debe tener "un vínculo" con las divisiones juveniles, especialmente con la Sub-23 y Sub-20.



"Es básico establecer un vínculo entre la mayor y los juveniles, tienen que estar conectadas. Las exigencias serán diferentes, pero el trabajo debe ser igual", indicó el ex volante de Newell"s.



Sudamericano



La selección argentina Sub-20 disputaba anoche al cierre de la edición su tercer partido en el Hexagonal final de Chile buscando un pasaje para el Mundial. Se medía contra Venezuela, actual puntero del mini-torneo. La Albiceleste debe quedar entre los cuatro primeros para conseguir su objetivo.