Intratable, pero... Erling Braut Haland, de 18 años, juega en el fútbol de Austria y ayer pese a los 9 goles dijo que "quería más".

El Wikipedia, esa enciclopedia gigante del internet, desde ayer tiene dos ítems más que importantes. Es que el 30 de mayo del 2019 quedará marcado en la historia de los mundiales por un par de motivos: se produjo la victoria más abultada en la historia de los torneos ecuménicos Sub-20, con el "plus" que un futbolista impuso el récord de más tantos con nueve alaridos.



Se trata del tremendo 12-0 de Noruega a Honduras por el Grupo C del Mundial Sub-20 que se disputa en Polonia. Lo primero que salta es que no es el récord de la mayor goleada en mundiales pues eso aún permanece con el 13-0 de España a Nueva Zelanda por el Mundial Sub-17 en 1997.



El gran protagonista de la docena fue Erling Braut Haland. Nació el 21 de julio del 2000, es delantero y mide poco más de 1,90 metros. Después de haber jugado en el Bryne y en el Molde de su país, pasó al Salzburgo de Austria por 5.000.000 euros en enero de este año.



Haland convirtió a los 7, 20, 36, 43, 50, 67, 77, 88 y 90 minutos para marcar un nuevo récord de cantidad de tantos en un mismo partido.



El goleador juvenil es hijo de Alf-Inge Haland, jugador de la década del 90 que tuvo mucha experiencia en la selección noruega y que pasó por el Manchester City, el Leeds y el Nottingham Forest en Inglaterra.



Ahora el noruego va por un récord de Javier Saviola, máximo anotador en Copas del Mundo de la categoría convirtiendo 11 goles en el 2001.



A pesar del triunfo por una docena de goles, Noruega puede quedarse afuera del Mundial Sub 20, ya que venía de perder sus últimos dos partidos, ante Uruguay y Nueva Zelanda, y ahora la única chance que le queda es esperar para avanzar como uno de los mejores terceros.



Lo más curioso se dio en la conferencia de prensa post goleada, cuando Haland sostuvo que no estaba del todo conforme: "Me hubiera gustado haber hecho un número de dos dígitos, pero fueron nueve", sostuvo a nivel de balance personal.



En las primeras dos fechas no pudo convertir ante Uruguay y Nueva Zelanda, obteniendo sendas caídas los nórdicos.



De cara a lo que puede venir a futuro, Erling destacó que "finalmente logramos dar todo lo que tenemos. Nosotros jugamos nuestro juego, luego ves cómo resulta. Ya no depende de nosotros".



Noruega no sabe aún si continuará en el Mundial, pero sí se garantizó mucha popularidad ayer gracias a su gigante Haland, que se ganó un lugar bien merecido en los libros históricos del fútbol.



Poco y nada

La selección noruega apenas cuenta con tres apariciones en mundiales Sub-20, desde que se instauraron en 1977 y siempre fue eliminado en la fase inicial de grupos. Eso le ocurrió en 1989 y 1993, esperando que ahora tenga una mano de otros seleccionados para acceder a cuartos de final.

Un papá especial

Erling Braut Haland es de nacionalidad noruega, pero nació en Leeds, Inglaterra, ciudad donde se encuentra el equipo que conduce Marcelo Bielsa en la segunda división de ese país. Esta circunstancia se debe a que en Reino Unido hizo carrera su padre, Alf-Inge Haland, que jugó más de 10 años en clubes como el Notthingham Forest, el Manchester City o el mismo Leeds.



El volante noruego también es recordado por una inmensa polémica que mantuvo con Roy Keane (foto), durante un encuentro entre Manchester United y Leeds en 1997, cuando el irlandés se rompió el ligamento cruzado anterior en un cruce con Haland. Cuatro años después, en un "Derbi de Manchester", Keane se cobró la venganza lesionando de gravedad a Haland tras una dura falta de la que dijo no arrepentirse.



Haland es aficionado de Leeds, club con el que confesó le gustaría conquistar la Premier League: "Mi sueño es ganar la Premier con el Leeds. Además, mi objetivo también es convertirme en un futbolista mejor de lo que fue mi padre".

90" a puro grito

Oleg Salenko

El delantero ruso es el único futbolista en toda la historia de la Copa del Mundo que ha marcado 5 goles en el mismo partido. Su magnífica actuación fue ante Camerún en el tercer encuentro de la primera fase del mundial de "Estados Unidos 1994" y nunca lo superaron.

Emilio Butragueño

En el Mundial de "México 1986" el goleador español marcó cuatro tantos en los octavos de final frente a Dinamarca. Su estupenda actuación no le sirvió de mucho a la Furia ya que en cuartos de final quedó eliminado ante Bélgica por los penales, luego de igualar en un tanto.

Eusebio

La Pantera sobresalió en el Mundial de ‘Inglaterra 1966’ y su punto mayor se dio ante Corea

del Norte cuando anotó cuatro de los cinco goles de Portugal para meterse por primera vez en la historia de un Mundial en semifinales, donde caería ante el futuro campeón, Inglaterra.

Una "explicación" fugaz

El entrenador de Honduras, Carlos Tábora (foto), tuvo una conferencia de prensa de apenas dos minutos luego del 12-0 que padecieron sus dirigidos ante Noruega. Consultado sobre su análisis de semejante goleada recibida, el técnico sólo afirmó que ""la única explicación que puedo dar es para la Federación de Honduras. De este juego no podemos hablar nada por lo tanto no tengo nada que comentar al respecto, haré los análisis en privado y ahí podré analizar todo con los chicos". Luego, se retiró de la sala de prensa ante el asombro de los periodistas.