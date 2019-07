Descontrol. Lewis Hamilton celebró junto a una multitud su victoria en el Gran Premio Británico. Tan eufórico se lo notó que incluso se lanzó en el público en general.



El piloto de Mercedes sumó la sexta victoria en el circuito británico marcando un nuevo récord.

El autódromo inglés de Silverstone fue el escenario perfecto para Mercedes: luego de haber logrado el 1-2 en la clasificación, lo consiguió también en la final del domingo para coronar un fin de semana espectacular El ganador fue el británico Lewis Hamilton, quien no tuvo rivales en pista, seguido del finlandés Valtteri Bottas. Charles Leclerc, que protagonizó una intensa batalla con Max Verstappen, se quedó con el tercer escalón del podio.

Con esa victoria, Hamilton se transformó en el piloto más ganador en Silverstone, con 6 victorias, al superar a Jim Clark y a Alain Prost, con 5. Asimismo, logró el triunfo número 80 en la máxima categoría.

El trazado de Silverstone fue inaugurado en 1947 y mide casi seis kilómetros.

En la competencia, Sebastian Vettel (Ferrari) mantuvo un mano a mano por demás interesante con el ascendente Pierre Gasly, de Red Bull. El francés, que había sido el más veloz en los primeros ensayos del viernes, tuvo un gran nivel durante todo el fin de semana, luego de los rumores de salida del equipo el próximo año por su bajo rendimiento.

Verstappen y Leclerc se dieron el lujo de luchar nuevamente una posición. A pesar de ser de los más jóvenes de la parrilla, batallaron como dos expertos durante toda la carrera.

El momento más dramático de la competencia fue el toque de Vettel a Verstappen. Ambos venían luchando por un lugar en el podio y tras la superación del holandés, el piloto de Ferrari frenó tarde ante una curva a la izquierda y lo chocó desde atrás, provocando el despiste de ambos. Esa situación derivó en una penalización de 10 segundos para Vettel, que lo retrasó al 15´ lugar.

Finalmente, fue victoria para Hamilton y Mercedes, en otro 1-2 en la temporada para la escudería alemana. Con estos resultados, Hamilton aumentó su ventaja en el campeonato, con 223 puntos, seguido por Bottas con 184; Verstappen, 136; Vettel, 123, y Leclerc, 120.

La próxima fecha será el 28 de julio en Hockenheim, con el Gran Premio de Alemania.

DESOBEDECIÓ

Hamilton contó que no hizo caso a la orden del equipo de tener una segunda parada en boxes durante la prueba: "Tenía margen, pero está la entrada en sí, los mecánicos reciben una presión extra para hacer la parada perfecta... No es que dude de ellos, pero es abrir la posibilidad de que salga mal. Había gestionado los neumáticos lo suficiente, me sentía bien con los duros, podía seguir. Tuve algunas ampollas, así que estaba un poco en un dilema pensando si debería parar. Finalmente no lo hice, pese a que el equipo me lo pidió".





AUTOCRÍTICA

Sebastian Vettel asumió luego de la prueba que "siento que arruiné la carrera que venía haciendo tanto yo como Verstappen. Lógicamente, cuando me bajé del auto fui a pedirle disculpas porque sentía que era lo que correspondía hacer. No estaba de muy buen humor, como era lógico, pero la vida debe continuar para todos".