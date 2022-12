El piloto británico Lewis Hamilton, siete veces campeón de la Fórmula 1, decidió viajar a la Argentina para recibir el 2023 y publicó una serie de historias en sus redes sociales. "First time in Argentina, such a beautiful place (primera vez en Argentina, qué hermoso lugar)", escribió Hamilton en una historia de Instagram, en la que se grabó corriendo por los lagos de Palermo y frente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en Avenida Figueroa Alcorta. Según trascendió, Hamilton (37 años) pasó por la Ciudad de Buenos Aires pero su destino es Tierra del Fuego, ya que pasará fin de año con un grupo de amigos en un crucero por la Antártida.