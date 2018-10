Estacionadas. Las motos invadieron la Plaza 25. El ruido de los escapes no sólo se sintió en el Villicum sino que alteraron la tranquilidad de la capital.







No se lo tome a mal ni se vaya por otras ramas en sus pensamientos. Eso que "hasta los tordos se asustan" está referido directamente a las motos que invadieron San Juan por la presentación del Superbike en el flamante autódromo ubicado en el Villicum.



Y específicamente porque aparecieron en la capital sanjuanina para alterar la tranquila tarde-noche. Claro, los tordos son pájaros que empiezan a gozar de su tranquilidad cuando el sol se está por ir. Entonces invaden los árboles de la zona céntrica para dormir. Pero ayer, cuando llegaron los simpatizantes del Superbike que vienen de otras provincias y aceleraron a fondo, el ruido ensordecedor hizo que los pájaros despertaran y buscaran nuevos horizontes.



Era otro cuadro. Nuevo si se quiere. Porque los motociclistas estacionaron en uno de los costados de la Plaza 25 de Mayo -sobre calle Rivadavia- y la gente empezó a sacar fotos con sus celulares por doquier. Los muchachos visitantes se fueron a tomar un cafecito y después de un rato se retiraron pero de nuevo hicieron que sus escapes se sientan a fondo.



Otra vez los tordos se asustaron. Pobres, ni ellos se sienten seguros. Será que las motos de por sí los asustan. Porque los autos no causaron ese efecto. Por ejemplo, cuando llegó el Dakar a San Juan y los autos se hicieron sentir con sus motores a fondo, la tranquilidad sanjuanina no se resintió. Al menos en la zona céntrica.



Será cuestión de acostumbrarse para no asustarse tanto. Y que los tordos alguna vez sientan el rigor...