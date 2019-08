Obras San Juan Voley ya tiene formación inicial. El club de la calle 25 de Mayo anunció el fichaje de tres cubanos y de esta manera completó el cupo de extranjeros y los puestos que le restaba definir para completar el equipo titular. Se trata del opuesto José Carlos Romero, del central Javier Concepción y del receptor punta Julio Cárdenas; los tres son integrantes de la selección cubana Sub21 y vienen precedidos de buenas referencias.



De esta manera, Obras vuelve a apostar por jóvenes jugadores cubanos, como en la pasada temporada y en la que el opuesto Jesús Herrera y el punta Osniel Melgarejo fueron figuras no sólo del equipo sanjuanino sino de la Liga de Vóleibol Argentina. Es más, no alcanzó a terminar el torneo que Bolívar se los arrebató a Obras.



Romero será el brazo pesado del equipo. El opuesto fue referente de la selección cubana Sub21 (ahora ya fue citado a la mayor); de hecho en la Copa Panamericana de la categoría fue elegido MVP del certamen, en el que Cuba fue campeón.



Javier Octavio Concepción Rojas es el nombre completo de central que jugará en Obras. Mide 2,00 metros y tiene experiencia mundialista. A su vez, el punta es Julio César Cárdenas, también integrante del equipo campeón de la Copa Panamerica Sub 21 y elegido mejor atacante.



Los tres jugadores se acoplarán una vez empezada la pretemporada, prevista para el 11 de septiembre, pues deben resolver compromisos con la federación de vóleibol de su país.



Así, Obras tiene su equipo titular delineado, con el armador Gaspar Bitar, quien viene de jugar en UNTreF y fue campeón mundial con la selección argentina Sub23, cruzado con el opuesto José Romero. Los centrales serán Javier Concepción y Joaquín Gallego, de última temporada en UNTreF y campeón en los Juegos Panamericanos de Lima. Los puntas serán Julio Cárdenas y Rodrigo Quiroga, capitán del último plantel e hijo pródigo de Obras. En tanto que el líbero será Ramiro Nielson, quien fue uno de los puntas de UPCN en la temporada pasada y ahora regresará a Obras en un nuevo rol.



Los dirigentes del actual subcampeón de Liga Argentina anunciaron que empezarán a sumar jugadores para completar el plantel. Una vez conformado, el equipo estará a cargo de Santiago Paredes, exlíbero de Obras y quien integró el staff de la temporada pasada junto a Juan Manuel Serramalera.



Paredes ya dirigió a Obras interinamente pero ahora afrontará el desafío de encarar toda la temporada al frente del cuerpo técnico.

Refuerzos



José Carlos Romero

Posición: Opuesto



F. Nacimiento: 05/01/1999



Altura: 1,98 metro



Peso: 85 kilos



Ataque: 3,50 m / Bloqueo: 3,25 m



Javier Concepción

Posición: Central



F. Nacimiento: 27/12/1997



Altura: 2, 00 metros



Peso: 84 kilos



Ataque: 3,56 m / Bloqueo: 3,50 m



Julio Cárdenas

Posición: Receptor punta



F. Nacimiento: 04/09/2000



Altura: 1,97 metro



Peso: 88 kilos



Ataque: 3,56 m / Bloqueo: 3,31 m

Los chicos, con medalla de bronce

La Selección argentina Sub 19, con los sanjuaninos Manuel Armoa y Lucas Ibazeta, puso al vóley argentino nuevamente en un lugar de privilegio al conseguir la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de la categoría en Túnez. El equipo de Pablo Rico venció 3-1 a Egipto y se subió al podio con una notable actuación y superando escollos durante el torneo. Los parciales fueron de 25-19, 25-19, 23-25 y 25-17. Argentina repitió así el bronce conseguido en el Mundial de Italia 2009 y volvió a conseguir una medalla como en Chaco-Corrientes 2015, cuando se quedó con la plata. Es la séptima medalla en la historia del vóley de base de la Argentina.



Argentina fue superior a su rival durante todo el juego y marcó condiciones en ataque (57-48) y ganó la batalla del bloqueo 11-9.

Sudamericano Femenino: caída ante Brasil

En el cierre de fase de grupos y con la clasificación asegurada, el seleccionado argentino femenino de vóleibol perdió ayer ante Brasil en la última fecha de la zona A del Campeonato Sudamericano, que se lleva a cabo en Perú. La victoria brasileña fue por 3 a 1, con parciales de 23-25, 25-19, 25-16 y 25-11. Así, el equipo albiceleste quedó segundo en el grupo, por detrás de su vencedor de ayer, y hoy jugará semifinales ante Colombia o Perú, que definían anoche su zona.



Preparación: la Selección argentina masculina, con los sanjuaninos Matías Sánchez, Bruno Lima y Nicolás Lazo, cayó ante su par de Brasil en el primero de los dos duelos sudamericanos que están desarrollando en Campinas, en las afueras de San Pablo, y como preparación para el Sudamericano de Chile. Brasil se impuso en sets corridos con parciales de 25-13, 25-19 y 25-20. El segundo juego será hoy por la noche, desde las 21,30 (hora argentina).