Por Gastón Solera/DT



"Este momento de tantos cambios, de tantas posibles modificaciones no es casualidad ni es culpa e exclusiva de Sampaoli. Es sistemático, producto de la mala gestión de AFA pero dentro de esa realidad, hay cambios que se necesitan porque el ciclo de Di María se agotó, porque Biglia no llegó entero y no puede estar junto a Mascherano o Banega. Hay que cambiar y dentro de lo que hay en la lista de los 23, las opciones no son demasiadas. Pavón tiene que estar por encima de un Enzo Pérez que fue de última. La otra cuestión es el riesgo de la línea de tres atrás porque Argentina históricamente nunca la utilizó. Hay que confiar en la calidad pero preocupa la falta de previsión".