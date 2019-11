Los equipos sanjuaninos al frente del pelotón, Dotti y Nazaret (SEP) junto a Ibarra y Adrián Richeze (Puertas de Cuyo) tiran de cabeza.

El segundo día de la 76º Vuelta al Valle volvió a coronar a un ciclista que no estaba en los planes de nadie. El rol de "outsider" lo cumplió ayer el pedalista de Allen, Nicolás Traico (JC Competición) quien se la jugó en el tramo final de la prueba y logró un sensacional triunfo en el parcial de Fernández Oro. Llegó con una diferencia de casi 50 segundos con respecto al resto y desbancó de la malla líder a Leandro Velárdez (La Canasta de Luana). Al rionegrino lo escoltó en la etapa Juan Pablo Dotti (SEP-San Juan) y tercero fue Pablo Brum (Transportes Martín).



El trazado de 151 kilómetros que partió y culminó en la Municipalidad de Fernández Oro se tornó muy exigente por el calor (33 grados) y el viento que cruzó la ruta. Hubo varios intentos de fuga que no prosperaron porque los equipos continentales del SEP y Puertas de Cuyo, que están corriendo su carrera particular, no dejaron vivir. Hasta que, faltando una veintena de kilómetros, Traico se mandó a mudar y ganó el tramo. Ahora lidera la general con 9 segundos sobre Brum y 41 a Dotti. Nico Tivani y Laureano Rosas están a 47 segundos.

VOLVER