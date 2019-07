Sereno. Ricardo Gareca no quiso polémicas tras la derrota en la final y miró al VAR como un paso para mejorar.

Para Ricardo Gareca, Brasil es justo campeón de la Copa América 2019, pero aquello no quita las polémicas que han suscitado el uso del VAR a lo largo de la competición y que derivaron en un discutido penal de Carlos Zambrano a Everton que acabó en el 3-1. "Uno cuando llega a estas instancias siempre quiere ganar. Nos enfrentamos a una gran selección y no tengo nada para reprocharnos. Brasil es un justo campeón", declaró Gareca tras la final de la Copa América 2019. El DT de Perú reconoció que la final la pudieron empatar y dedicó unas palabras al VAR. "En un momento, al partido lo tuvimos ahí. Nunca opiné de los árbitros. Pero hay que revisar si algo estuvo mal en esta Copa. Creo que las cosas se hacen para mejorar, no para empeorar", disparó. Ricardo Gareca volvió a superarse como seleccionador de Perú. Tras la medalla de bronce en la Copa América 2015.