Definiciones. En el Torneo Anual de la Liga Iglesiana, el clásico entre San Lorenzo y San Martín le pondrá broche de oro a una temporada corta pero intensa.

En tiempos de partidos especiales, de choques que pueden dividir las aguas sea donde sea que se den, en Iglesia se preparan para dos finales apasionantes en el Torneo Anual de la Liga Iglesiana ya que San Lorenzo y San Martín se clasificaron a la serie decisiva para darle nombre al campeón 2018. El sábado, en Tudcum, Los Andes recibió a San Lorenzo con toda la polémica que había generado la protesta del partido de ida ya que el Tribunal de Penas iglesiano decidió darle por perdido el partido a ambos y en ese ambiente, el actual campeón de la Copa de Clubes Campeones no pudo con el Azulgrana en los 90" de juego y en los penales, los del Barrio América se dieron el gusto de clasificar a su quinta final en 5 años consecutivos contando los torneos locales, Copa de Campeones y Federal C.



En tanto que este domingo, en horario matutino, San Martín ratificó su supremacía sobre Sportivo El Llano y en Rodeo lo volvió a derrotar por 3-1 repitiendo el resultado del partido de ida, para ser finalista. En la serie decisiva se dará después de 6 años el mano a mano entre los dos grandes de Rodeo.



Además se definieron los finalistas en las demás divisiones: Sub 17: San Lorenzo-Pismanta; Quinta: Bella Vista-San Martín; Sexta: San Lorenzo-El Llano y Damas: Bella Vista-San Martín.