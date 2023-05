La semana larga de trabajo empezó a complicarse en el cierre y es que se confirmaron dos bajas en el Atlético San Martín tras la suspensión del volante Nicolás Pelaitay y del defensor Leonel Bontempo por acumulación de amarillas. Con estas bajas, el entrenador verdinegro, César Monasterio, le pondrá nombres a sus reemplazos en la práctica de este sábado pero también pondrá en cancha el probable modelo para recibir el lunes a Brown de Puerto Madryn. En las candidaturas, los nombres de reemplazo se anotan sóolo con Dante Álvarez como lateral izquierdo en la más simple de las modificaciones. La otra, la salida de Pelaitay, genera más especulaciones. La primera opción es la de nombre por nombre pero con la necesidad de volver al triunfo y de arriesgar más, la chance de salir con dos puntas es más que esperable y con Matías Donato ya repuesto, la dupla con Nico Franco en la ofensiva dejaría otro modelo en el medio y solucionaría la baja de Pelaitay. Contra Agropecuario, San Martín paró cuatro volantes, un mediapunta y un delantero: Borasi, Blanco, Pelaitay y Grahl, Seba González y Franco. Ahora, podría ir con tres volantes, enganche y dos puntas: Borasi, Blanco y Grahl, Seba González, Franco y Donato. De no mediar otros imprevistos, en defensa irían Monllor como arquero, Alejandro Molina, Abel Masuero, Augusto Aguirre y Dante Álvarez. Pero claro, la práctica de este sábado será la que defina nombres y modelo, sabiendo que volver al triunfo es premisa para todos en Concepción.

El próximo partido contra CADU en Zárate por la fecha 17 irá el próximo sábado 20 a partir de las 14.

Para el regreso al estadio Hilario Sánchez tras 25 días de trabajo en el resembrado del campo de juego, este viernes se le realizó el último corte a la nueva superficie y todo quedó ya listo para el lunes. Sabiendo de la expectativa generada por este partido que marcará el regreso a Concepción, la dirigencia atenderá a sus socios hoy de 10 a 14 y el lunes de 10 a 15 a fin de que todos los asociados regularicen su situación con las cuotas, recordando que los aranceles son 2.000 pesos Socio Activo, 3.000 Socio Pleno y 4.000 Socio Protector.

Brown no cambia

Después de la resonante victoria por 3-0 sobre Defensores Unidos, en Brown no quieren tocar nada para visitar al Atlético San Martín. Gastón Esmerado, no quiso anticipar la formación que pondría en cancha este lunes, pero por lo que hizo en Puerto Madryn antes de emprender el viaje a San Juan, serían los mismos once que en el estadio Raúl Conti bajaron a la sensación de la Primera Nacional. Una probable sería con Roberto Ramírez en el arco; Rodrigo González, Jonatan Fleita, Nahuel Tecilla y Santiago Velásquez en defensa, Emiliano Romero, Arnaldo González, Valentino Werro y Mauro Fernández en el mediocampo, Julio César Rodríguez y Martín Pino en la ofensiva. Precisamente Pino, uno de los goleadores habló del partido en San Juan: "Es un equipo duro, que busca mantenerse arriba. Toque con quien toque queda demostrado que todos son duros. Tenemos que salir a ganar para poder cumplir nuestro objetivo".