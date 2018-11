Con el alma. El uruguayo Santiago Silva grita eufórico su gol. Y no es para menos, Gimnasia volverá a jugar una final en donde busca saldar la deuda con sus hinchas que buscan celebrar su segundo campeonato en la era profesional tras 25 años.

Heroico, con mucho sufrimiento como ameritan las finales. Gimnasia y Esgrima La Plata venció en los penales a River Plate por 5 a 4 tras igualar 2-2 en el tiempo regular de 90 minutos y de esta manera clasificó a la final de la Copa Argentina 2018 en donde chocará ante Rosario Central el próximo jueves.



River, por ende, no podrá jugar la Copa Libertadores 2019 a menos que le gane la final de 2018 a Boca Juniors, en tanto que el ganador de la Copa Argentina tendrá un lugar en la fase de grupos de la Libertadores 2019.



El arranque del partido en Mar del Plata tuvo a dos protagonistas lógicos: un River tomando la iniciativa y un Gimnasia parándose con firmeza del medio hacia atrás buscando achicarles espacios a su rival. River comenzó pegando primero porque el "Pity" Martínez a los 29" abrió el marcador con un remate a media altura que contó con la complicidad del arquero Alexis Martín Arias. Pero no pasaron más de cuatro minutos para que Gimnasia llegara al empate tras un centro del paraguayo Víctor Ayala y Lorenzo Faravelli, con arco y pelota a disposición, señó la igualdad.



En la segunda parte Lucas Pratto hizo gala de su potencia física y definió de manera relativamente parecida al primer gol convertido en el partido de ida de la final de la Libertadores frente a Boca, definiendo desde ángulo muy abierto.



Todo estaba a pedir de boca para River, ganando y con un hombre de más por la expulsión de Bonifacio, pero un desatino de Pinola iba a poner otra vez en partido a Gimnasia cuando a los 4 minutos dejó a su equipo con uno menos por aplicarle un codazo a Maximiliano Coronel. Era también penal porque la pelota estaba en juego, pero Tello no lo cobró.



Pero a los minutos Ayala lanzó desde la derecha un centro con su precisión habitual y Santiago Silva entró limpio a cabecear al gol ante una nueva floja respuesta de Armani. Solamente 10 minutos habían transcurrido desde la expulsión de Pinola. Fue su décimo gol a River a lo largo de su carrera. La poco más de media hora que quedaba por delante volvió todo a fojas cero. Ya en los penales la suerte y la puntería fueron jueces: Gimnasia se consagró finalista al convertir cinco penales sumado al infortunio de River: es que Pratto erró su remate y Maidana desvió el decisivo por encima del travesaño, eso le dio la clasificación al Lobo que buscará su segundo título de la era profesional.

Palo y palo. Durante los noventa minutos River y Gimnasia entretuvieron a la multitud apostada en el "Minella". El partido fue de ida y vuelta y tuvo la atrapante definición en los penales.

"Este equipo se hace fuerte por la unión"



Fabián Rinaudo, capitán y emblema de Gimnasia, no ocultó su emoción tras la clasificación a la final. "Es una felicidad absoluta, queremos cortar una sequía de 25 años sin títulos. Quizás no tengamos un plantel de jerarquía como Boca o River pero tenemos un equipo que se hace fuerte por la unión en donde la actitud no se negocia. Hay que festejar ahora y desde mañana comenzar a pensar en la gran final", contó.



Gimnasia en esta Copa Argentina lleva cinco victorias, dos de las cuales fueron mediante la vía de los penales. Antes había eliminado desde el punto penal a Central Córdoba de Santiago del Estero. Sus tres triunfos en los 90 reglamentarios fueron ante Sportivo Belgrano de San Francisco, Olimpo de Bahía Blanca y Boca Juniors.



El Lobo disputó la instancia de semifinales de Copa Argentina por segunda vez en su historia y justamente ante el mismo rival, ya que en la edición 2015-2016 fue River quien lo eliminó. Desde su solidez defensiva y el oportunismo de sus goleadores, los dirigidos por Pedro Troglio se dieron el gusto de vencer en los penales al Millonario y ya piensan en la final.



El objetivo del conjunto platense es lograr el título para darle una alegría a sus hinchas, que no festejan desde la Copa Centenario 1993-1994.

RIVER ELIMINADO

Gimnasia le puso el fin

River, el vigente bicampeón de la Copa Argentina, cortó una extensa racha que acumulaba en el certamen con un récord de 16 triunfos consecutivos. Hace ya casi dos años River se convirtió en el mejor equipo de la Copa Argentina, sobre todo por su contundencia para superar los partidos sin tener que pasar por los penales. Desde julio de 2016, cuando venció a Rivadavia de Venado Tuerto, los dirigidos por Gallardo arrancaron una racha triunfal que se sostuvo hasta anoche. Los 16 triunfos consecutivos incluyeron uno ante el rival de anoche (semis de la edición 2015-2016). En este certamen había eliminado a Central Norte, Villa Dálmine, Platense y Sarmiento de Chaco, pero fue eliminado ante el Lobo.