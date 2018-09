Casi 33 años pasaron de la primera vez. De aquel 33-20 para la visita en cancha de Ferro. 27 partidos hasta hoy: 26 derrotas y el empate histórico, justamente en el segundo cruce con el memorable 21-21 con todos los puntos del lado argentino por parte de Hugo Porta. En 1997 está la peor derrota: el 93-8 en Wellington aún duele. Se trata de un breve resumen del historial entre Los Pumas y los All Blacks, actuales bicampeones del mundo. Si hay un equipo albiceleste con "chances" de ganarles a los dominadores del rugby en los últimos años son estos "pumas" de Mario Ledesma. Desde las 19.40 (por ESPN), en el estadio de Vélez con más de 45.000 espectadores, será el momento de ir por lo inédito: ganarles por primera vez. ¿Se podrá esta vez o la realidad superará ese sueño casi utópico?



Un dato: Los Pumas por primera vez desde que están en el Rugby Championship sumaron dos victorias: ante Sudáfrica en Mendoza y la reciente, de visitante, sobre Australia. Otro dato: este equipo argentino tiene la base de los Jaguares que por primera vez en esta temporada accedieron a los play off del Súper Rugby. ¿Alcanza con eso? No. La ecuación es sencilla: si los All Blacks juegan un partido alejado de su habitual buen rendimiento hay chances, si no habrá que seguir esperando. Nueva Zelanda tiene una generación de jugadores que marca una época en la historia del rugby mundial. No sólo son los mejores desde hace dos mundiales, sino que se encuentran estirando la brecha con el resto de los rivales, más allá de la caída reciente de locales ante Sudáfrica.



Serán 80 minutos de una batalla física, técnica y mental. Los Pumas ya saben lo que es el máximo nivel. ¿Sabrán desde hoy lo que es ganarle a los All Blacks?

Frases "pumas"

MARIO LEDESMA / DT

"Si se le gana a los All Blacks es el logro más importante de la historia, pero no es nuestro objetivo principal".

A. CREEVY / CAPITÁN

"Pensamos mucho en nosotros y en cómo podemos vencer a los All Blacks, que son de otra dimensión".

>>Locura puma: La reventa

Es tal la ambición de los hinchas del rugby por ver el partido de hoy en Liniers que una platea que tenia un valor oficial de $1.550, en la reventa se llegó a pedir una locura: $16.000.

La vuelta necesaria del Cumpa

Desde que asumió en Los Pumas, el entrenador Mario Ledesma le pidió a la UAR que dejara de lado la reglamentación que excluye para integrar el seleccionado a jugadores que militen en clubes europeos. El caso más reciente es el del pilar Ramiro Herrera, que estaba entrenando en el Stade Francés y se vino para jugar ante los All Blacks.



La lesión de Juan Figallo obligó a esta solicitud del coach y el Cumpa, que hacia un año no jugaba en Los Pumas (justamente se "despidió" ante Nueva Zelanda), destacó que "volver a Los Pumas es una sensación inmejorable.



Es un orgullo inmenso y encima regresar para enfrentarse con los All Blacks es algo muy fuerte".



Ledesma le dará titularidad al primera línea apelando a su buen presente y experiencia, en una zona de la cancha donde Argentina tiene una gran escasez de rugbiers.