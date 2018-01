Su llegada. Sintiéndose ganador, el austríaco Walkner saluda al público justo en el momento de su arribo en la última etapa del Dakar.

El austríaco Matthias Walkner (KTM) afirmó ayer tras ganar su primer Dakar en motos que "he sido el que más suerte ha tenido. Hace falta suerte, a veces se tiene y otras no. Esta vez la suerte ha estado de mi lado". El piloto de KTM reconoció que su objetivo era terminar en el podio, pero no se imaginaba que lo haría en el escalón más alto.

Un ejemplo. La española Laia Sanz, la mujer mejor ubicada en la categoría motos. Terminó 12da en la general, a casi tres horas del ganador Walkner.

"Es de locos. La carrera ha estado muy reñida y la décima etapa ha resultado clave en este rally. Es un sueño hecho realidad. El Dakar ha sido tremendo, con un nivel elevadísimo", dijo Walkner, en referencia a la única etapa que ganó en este rally, que le sirvió para ponerse líder y no perder la posición hasta el final.



Matthias Walkner es el primer austríaco en ganar el Dakar, al hacerlo en motos sobre una KTM, la marca austríaca que domina desde hace 17 años el rally sobre las dos ruedas.

Alegría total. Es la que demuestra Matthias Walkner que con una KTM se quedó con el primer lugar en las motos del Dakar. Su manejo fue impecable y él mismo reconoció que tuvo suerte en ganar ante la paridad entre varios pilotos.





Walkner, apodado "El Nuevo Coma", en referencia al español Marc Coma, cuatro veces ganador del Dakar en motos, ha ganado el rally más duro del mundo a sus 31 años, dos más que cuando el piloto catalán, con el que tanto comparan al austríaco, lo ganó por primera vez en 2006, también con KTM.