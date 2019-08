Si bien Vélez aún no hizo oficial la nómina de convocados para el encuentro de este domingo ante Lanús, Gabriel Heinze anticipó en conferencia de prensa que Fernando Gago formará parte de la misma y posiblemente esté en el banco de suplentes. Este fin de semana puede registrarse el regreso a las canchas del mediocampista de 33 años que jugó su último partido oficial el 9 de diciembre de 2018, en la final de la Libertadores entre River y Boca en Madrid, cuando fue víctima de su última rotura de tendón de Aquiles.

"Lo vi mucho mejor en el partido amistoso y sigue marchando. Voy a ver si va al banco, hay una gran chance de que esté entre los convocados", declaró el entrenador sobre Pintita, que el sábado pasado hizo 70 minutos de fútbol en un duelo contra Talleres de Córdoba en la Villa Olímpica del Fortín.

La cita del conjunto de Liniers, que perdió en Córdoba contra la "T" en el debut por la Superliga e igualó de local con Racing en su última presentación, es el domingo en la Fortaleza granate, desde las 17:45.





"Tuvimos que tomar decisiones y él no te la pone fácil porque tiene su carácter. Creo que hoy en la Villa con el único que no se peleó es con el cocinero… después, se peleó con todos", expresó Heinze, quien reveló que ve a Gago en óptimo estado de ánimo y valoró su personalidad. "Ese carácter que tiene lo hace poner hoy donde está", agregó.

Respecto a su posición en la cancha, en el cotejo amistoso contra Talleres fue ubicado como volante interno derecho en una línea de tres mediocampistas (acompañó a Pablo Galdames y Lucas Robertone).

A la hora de compararse en su época como futbolista, el Gringo se sinceró: "Yo era un desastre, me enojaba con todos. No puedo decir si está bien o mal. Hoy les pido tranquilidad a mis jugadores cuando yo nunca la tuve. Pero me gusta el jugador rebelde, que se rebele siempre sin faltar el respeto. Es la clase de futbolistas que me gusta".