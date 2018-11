La experiencia vale mucho dentro del automovilismo y Henry Martín la sabe usar muy bien. Es que luego de un tiempo que no competía en karting, este año regresó, obtuvo un podio internacional en Estados Unidos y ahora se adjudicó un cupo para participar de la Grand Finals Rotax 2018 que se realizará en Brasil.

Será la cuarta vez que el piloto sanjuanino asista a un “Mundial Rotax”, ya que Henry estuvo presente en la edición 2012 y 2016 realizadas en Portimao, Portugal, y la competencia de 2014 de Valencia, en España.

“El renacer en el karting comenzó nuevamente a mediados de este año, cuando recibí la invitación de los hermanos Alenaz para competir en un Open que se llevó a cabo en USA. Por suerte nos fue bien y logramos subir al podio. Luego estuve corriendo en la Copa RF donde conseguí el título Máster y me incorporé a Rotax apenas me enteré del mini torneo de la DD2. Todos tenenos el sueño de volver a un mundial y era una buena oportunidad para ganar el ticket”, explicó el ex campeón de TC2000.

La DD2 Master Cup comenzó hace tres meses en el certamen Rotax Buenos Aires, con el objetivo de entregar un segundo cupo para la Grand Finals de Brasil. Henry tuvo un rendimiento de menor a mayor. Luego de las dos primeras fechas las posibilidades matemáticas seguían intactas y selló el pase tras una gran actuación el domingo pasado en la cita coronación de Rotax, donde el sanjuanino ganó todos los puntos en juego.

“Tuvimos un muy lindo fin de semana. Nos quedamos con la pole, las tres mangas y la final, además del cupo, que es lo que vinimos a buscar. No fue fácil, porque se tuvieron que dar otros resultados, como ser que Gabriel Zughella fue campeón en DD2 Master y Rafael Moro en Master Max. Eso se dio y nosotros podemos viajar para representar una vez más a Argentina en este importante evento” sentenció Henry Martín.

El sanjuanino integrará una delegación argentina de once pilotos en la Grand Finals Rotax 2018, que espera recibir casi 400 pilotos de 50 países, recordando en el año 2012 logró la pole position en la Grand Finals que se llevó a cabo en Portimao, Portugal.

Las actividades en el Circuito Internacional Paladino darán inicio el sábado 24 de noviembre con trámites administrativos. Desde el lunes 26 habrá actividad en pista y las finales será el 1 de diciembre.