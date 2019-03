En el aspecto deportivo San Martín no está bien porque se encuentra en zona de descenso, igual depende de sí mismo para zafar y mantener la categoría, pero en el ámbito institucional está un poco más complicado, ya que debe presentar ante la Superliga el balance 2018 aprobado antes de fin de mes y para eso debe llamar a una asamblea en la que también quedaría definido el llamado a unas elecciones que por primera vez en mucho tiempo tendrían una lista opositora.

Si bien aún no es oficial, esa propuesta estaría encabezada por un exdirigente del club como lo es Hermes Rodríguez, quien se mostró molesto porque la institución comandada por Jorge Miadosqui aún no llama a elecciones. “La asamblea tenía fecha para junio del 2018, luego se postergó para noviembre del mismo año y ahí se realizó una segunda prórroga para marzo. Creo que hay mucho miedo, porque esa última decisión fue porque se enteraron que nosotros teníamos una idea de participar”, expresó el empresario en diálogo con Radio Light.

En el mismo sentido, el también titular de la Cámara de Comercio de la provincia dijo que “llamar a asamblea es constitucionalmente una obligación, porque además de tener que aprobar el balance antes de fin de mes, se vence la prórroga y se debe convocar a una elección de autoridades que no debería pasar más allá de mediados de abril”.

Visiblemente molesto con las decisiones de la actual dirigencia, Rodríguez manifestó que “hay que creer en la alternancia de poder, porque hace unos 15 años que no se hace una elección con oposición”, y agregó que “el club es de los socios no de una persona, no se puede perpetuar en el poder”.

Con respecto a la falta de presentación del balance por la que ya le hicieron una multa al Verdinegro (el valor total de 500 entradas populares), el aspirante a la presidencia sostuvo que “nosotros no queremos poner palos en el camino, pero San Martín está en una situación compleja con el descenso y no pueden quitarle puntos porque puede pasarle lo mismo que a Newell’s (le descontaron 3 unidades por un caso similar).

Por último, Rodríguez se ilusionó con desembarcar en lo más alto de la dirigencia del club de Concepción de la mano de la Agrupación 16 de Junio, ya que “la idea es revitalizar el club desde la cantera, porque solo hemos sacado un jugador destacado en los últimos 10 años (Emmanuel Mas). Tenemos un grupo capacitado de gente joven y profesional para poder dar un salto de calidad”.