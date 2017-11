MUY ILUSIONADO, está Román Herrmann en realizar un buen torneo. La idea es volver a superar los 2.000 puntos Elo

como ocurrió antes del Mundial de Spoleto, en Italia, jugado en abril, al que acudió con 2.024.



Con la serenidad que lo caracteriza, Román Herrmann asumirá la semana próxima un nuevo reto en su ascendente campaña dentro del "deporte ciencia". El ajedrecista de 21 años, que puede convertirse en el primer sanjuanino en ser en Maestro Internacional, objetivo mediato porque debe sumar más de 2.400 puntos en el ranking Elo; iniciará el martes el camino en la meta inmediata, competir y tratar de clasificar lo más alto posible para aumentar su puntaje (1.986) y acercarse a los 2.300 que le darían la primera categoría profesional: Maestro FIDE.

La semana pasada, tras jugar 30 partidas en una "Simultánea" realizada en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, de la que es alumno de la licenciatura en Turismo, Román explicó que sus expectativas pasan por "hacer un buen torneo". "En este nivel todas las partidas son duras. Estarán los mejores jugadores de América, aquellos que están cerca de pasar al siguiente nivel y otros como yo que estamos iniciando el camino", confió quien llegó a tener 2.024 puntos Elo y que luego de perder la semifinal del Argentino bajó, por lo que de realizar un buen torneo, volverá a superar los 2.000 puntos.



Hasta el año pasado su campaña era conocida sólo en el ambiente de los trebejos. Tras el subtítulo panamericano sub-2000 y el subcampeonato argentino, se le abrieron muchas puertas. La situación cambió y ahora sólo debe preocuparse por entrenar, estudiar y competir. "La Secretaría de Deportes me apoya mucho para solventar los viajes afuera del país, la Universidad lo hace en el punto de vista institucional, permitiéndome adelantar y retrasar fechas de prácticas y parciales y también con una beca que me permite afrontar los gastos de viajes a torneos nacionales. También me ayudan la empresa Arana Taller Escobedo, el senador Roberto Basualdo y una página de Internet, zonabis.com, a quienes estoy muy agradecido".

El torneo se jugará en el sistema de 9 rondas y las partidas pueden durar hasta 4 horas.

Sobre el certamen en sí, Roman contó que se realizará a 9 rondas, dentro del límite de tiempo de 2 horas por jugador, por lo que las partidas pueden durar 4 horas. "Van a estar los mejores, como el actual campeón panamericano, el peruano Renzo Gutiérrez, el ex campeón argentino Juan Marzón y el actual campeón de la categoría, David Gómez", explicó.



El que se afrontará en Ecuador será el segundo torneo fuera del país que jugará Roman durante este año. El primero fue el Mundial de Spoleto, desarrollado el pasado mes de abril, donde sumó 3.5 puntos. "Para mí es un orgullo representar a San Juan y a mi país. Ser convocado por la Federación Argentina me empuja a seguir aprendiendo. Creo que voy haciendo las cosas bien, espero poder responder a las expectativas de quienes confían en mi", concluyó.

El método de puntaje Elo

El coeficiente Elo es un sistema de puntuación utilizado en el ajedrez basado en un método matemático mediante el empleo de cálculos estadísticos, el cual permite calcular la habilidad relativa de los ajedrecistas. El creador fue el profesor Arpad Emrick Elom, físico estadounidense, y fue oficializado en 1960, de ahí su nombre. La Fide (Federación Internacional de Ajedrez) lo adoptó a partir de 1969. La primera lista apareció en julio de 1971 y a partir de entonces se renovaba cada tres meses: en enero, abril, julio y octubre, pero a partir de septiembre de 2012 se acordó actualizarse mensualmente.



Herrmann milita en la última categoría amateur, entre 2.100 y 2.300 puntos Elo. Allí juegan los Candidatos a Maestro (CM). Quienes tienen puntaje 2.300 y 2.400 son considerados Maestro Fide (MF). Entre 2.400 y 2.500, Maestros Internacionales (MI) y quienes superen los 2.500, Grandes Maestros (GM).