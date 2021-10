Leandro Paredes apenas culminado el partido que terminó en empate entre el seleccionado argentino y el paraguayo, analizó el choque y si bien no se mostró conforme con el resultado, sí valoró el trabajo realizado por sus compañeros.



"Nos vamos con una sensación rara porque lo que buscábamos era ganar para quedar más cómodos en la tabla de cara a lo que resta, pero no se perdió y eso también es importante", expresó el mediocampista. Después, el jugador del PSG continuó con su análisis del juego ante los paraguayos: "Creo que hicimos un buen partido, tuvimos muchas situaciones pero ellos no nos dejaban jugar, la cancha estaba en buenas condiciones como para mostrar otro tipo de juego pero no pudimos. ¿Qué nos faltó? Meterla nomás porque hicimos un grandísimo partido".



Por otro lado, el arquero de Paraguay, Antony Silva, una de las figuras del encuentro, manifestó: "Intentamos sacar diferencias pero tuvimos un gran rival enfrente, ahora tenemos que recuperar afuera los puntos que hemos dejado acá", comentó. El arquero, que se hizo enorme con sus atajadas, continuó: "Tenemos un gran equipo y las posibilidades están abiertas para todos. Las pocas chances que uno tiene las tiene que aprovechar, pero no pudimos y las sacó el arquero de ellos. Hay que valorar el trabajo que hicimos", contó.