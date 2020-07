"Tengo en claro mis metas. ¿Mi sueño? Jugar en Europa". El textual es del basquetbolista sanjuanino Juan Santiago Hierrezuelo en una entrevista a este medio, en el mes de octubre de 2018. Y ese deseo plasmado en la nota el día después de consagrarse junto a la Selección argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud, se le hizo realidad hace unas semanas cuando lo fichó el Valencia Basket de la Liga ACB española.

Hierrezuelo fue el ganador del "Deportista del Año 2018" arrasando con los votos.

Desde esa ciudad española ayer le contó a DIARIO DE CUYO cómo vive sus primeros días en el Valencia y con la madurez que lo caracteriza comentó cuáles serán sus objetivos con su nuevo club. "Es una experiencia única, tenía como objetivo jugar en Europa y trabajé mucho para eso, la Selección fue la que impulsó y me dio la posibilidad de que me vieran entrenadores de otros países", dijo el pivot surgido en Ausonia. Su pase pertenece a San Lorenzo pero esta última temporada jugó a préstamo para Salta Basquet hasta que le llegó la chance de emigrar al Viejo Continente. Dice que en ese momento se le vinieron a la mente sus inicios en el deporte de la redonda, que se dio a los 13 años después de colgar la raqueta. "Hace 6 años cuando estaba en San Juan jugaba al aire libre, en invierno con 5 grados bajo cero, con el piso de baldosa y ahora estar acá, en este estadio es increíble. Es increíble ver de donde salí y hasta dónde llegué", resaltó con énfasis.

Con los pies bien firmes en el suelo, el ex San Lorenzo no se las cree a pesar del buen momento que atraviesa y lo dejó bien plasmado al expresar cuáles son sus aspiraciones en el continente europeo. "Sé que estoy en un equipo muy importante que invierte mucho dinero para estar en lo más alto, pero mi objetivo es tener un buen año y ganarme un lugar en el equipo, no priorizo el dinero, sólo pretendo jugar y ganar experiencia", comentó.

Es que su nuevo club, que es propiedad de un millonario dueño de una cadena de supermercados, posee una infraestructura envidiable: "Es el club con mejores instalaciones de Europa. Tienen un centro de entrenamiento con 10 canchas, dos gimnasios, un centro de atención fisioterapéutica que, en tamaño, es igual de grande que una cancha de basquet. Si necesito hacerme una tomografía, radiografía o resonancia, me la hacen dentro del club sin tener que ir a un hospital. Estructuralmente el club es una locura, algo difícil de imaginar", expresó asombrado.

El Valencia es un club ambicioso que apunta a lo máximo y si bien el contrato anual lo habilita para jugar en la Filial (viene siendo como la cantera de juveniles, el segundo equipo), al sanjuanino los entrenadores ya le marcaron cuáles serán sus objetivos: "La idea de ellos es que mejore físicamente y desde el aspecto técnico me dijeron que estoy muy bien e incluso que estoy un paso adelante que los chicos de acá, me dijeron que soy inteligente y que veo bien el juego, así que lo ideal es ponerme al cien por ciento en lo físico", expresó.

Lejos de su San Juan natal pero con sus padres Javier y Anaía y sus hermanas Rocío e Isabella, radicados en España hace un año, el pivot tiene sustento emocional para lograr sus metas. "Que estén ellos es un gran apoyo para seguir en búsqueda de mis sueños. Es otro país, otras costumbres, otro nivel de juego y otras formas de entrenar, es un nivel basquetbolístico mucho más alto y voy a tratar de aprovecharlo al cien por ciento", afirmó Juan Hierrezuelo, el pibe que ya dejó de ser sólo una promesa.

FICHA TECNICA

Nombre: Juan Santiago Hierrezuelo Fecha de nacimiento: 7-11-2000 (19)

Lugar: San Juan

Posición: Pivote (5)

Altura: 2,06

Clubes: Ausonia, San Lorenzo de Almagro, Salta Basket.