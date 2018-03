En la mañana de hoy finalizó la concentración de la Preselección Nacional U18 masculina y quedó definido el plantel de Argentina que nos representará en el importante certamen Albert Schweitzer Tournament a jugarse entre el 31 de marzo y el 7 de abril en Mannheim, Alemania. Una vez más se destaca entre los 12 definitivos el nombre del sanjuanino Juan Hierrezuelo.

Este torneo de gran historia y por el que han pasado muchas de las máximas figuras internacionales de este deporte comenzará el 31 de marzo y finalizará el 7 de abril. Participarán 12 equipos divididos en dos zonas. Argentina integrará el Grupo A junto a Turquía, Australia, Israel, Alemania y Japón. El debut albiceleste se producirá el 31 de marzo, desde las 11.15 (hora de nuestro país), ante Australia.

De todas maneras, antes del inicio del certamen, el conjunto dirigido por Maximiliano Seigorman disputará tres amistosos en la ciudad de Heidelberg. El primero será el martes 27 de marzo a partir de las 11 (hora Argentina) ante Game Speyer (equipo de la tercera división de Alemania). El segundo será el 28 de marzo, también 11 horas, frente a Alemania y el tercer y último amistoso se jugará el 29 de marzo frente a Australia a partir de las 15 horas.

Si bien nuestra selección no acudirá a este campeonato con su máximo potencial, esto es por una buena razón. Cinco jugadores de esta camada fueron invitados a participar de un importantísimo evento en Estados Unidos. Se trata del NCAA Final Four Next Generation Showcase, que se realizará en San Antonio, Texas, entre el 31 de marzo y el 1 de abril. De todas maneras, estas ausencias abren la posibilidad para otros jugadores de vivir la experiencia de primer nivel que implica el Albert Schweitzer Tournament.

La Selección Argentina partirá desde Ezeiza este sábado 24 de marzo, a las 12.30, hacia Alemania vía Madrid.