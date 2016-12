Gonzalo Higuaín no tuvo dudas al aseverar que el exgoleador brasileño Ronaldo fue el mejor delantero de la historia del fútbol moderno, en el avance de una entrevista con el medio italiano Premium Sport.

"Cuando era un niño seguía el fútbol italiano y ahí jugaban grandes delanteros como Trezeguet, Batistuta, Crespo o Montella. Pero para mí el mejor de todos los tiempos es Ronaldo. Suárez está a un nivel muy alto y ha mejorado mucho en comparación con cunado jugaba en el Liverpool. Incluso Lewandowski es fuerte, como Agüero. Pero me gusta más un jugador que me hace reír", opinó el Pipita, actualmente en la Juventus de Italia.

Por otra parte, el artillero surgido en River destacó el potencial que tiene el cordobés Paulo Dybala y lo comparó directamente con Lionel Messi: "Dybala y Messi se parecen mucho. Messi es el mejor y lo demuestra cada día, Paulo aún es joven. Tiene 23 años y de él depende lo que venga en el futuro. Tiene todas las características para convertirse en uno de los mejores jugadores. Tiene que tener una gran fuerza mental. Al llegar tan rápido a niveles altos no es fácil mantenerse ahí durante muchos años. Habrá muchos altibajos y siempre tendrá que mantener un equilibrio y no escuchar las críticas y los elogios".

“Cuando llegas a un nivel tan alto tan deprisa no es fácil mantenerse por muchos años. Habrá muchos altos y bajos, deberá mantener un equilibrio y no escuchar las críticas y los elogios. Llegar a la élite lo antes posible es una ventaja porque siempre se amprende a crecer rápidamente y juegas con jugadores de gran nivel”, expresó el goleador con pasado en Napoli, que añadió: "En el fútbol no existe la paciencia. Se quiere todo de manera inmediata. Si se ficha tres jugadores de calidad todos esperan que siempre se gane 8-0".

En cuanto a la pregunta sobre el rival más duro al que tuvo que enfrentar, Higuaín indicó: "Aparte de mi padre, el defensa más duro al que me enfrentado fue Puyol. Cuando jugaba contra el Barcelona era insoportable. Tuve la suerte de jugar con tres grandes porteros: Casillas, Reina y Buffon. Cuando jugaba contra Buffon fue un doble desafío porque ser capaz de hacer un gol a alguien como él era una cosa extraordinaria. Admiro mucho a Gigi, ya que tiene la misma hambre que cuando era un niño".