Gonzalo Higuaín es uno de esos futbolistas que elige hablar poco con la prensa. El actual delantero de la Juventus, ya retirado de la selección argentina, convive con sus últimos pasos como deportista profesional mientras los rumores lo ponen en el futuro próximo con la camiseta de River nuevamente a 13 años de su partida al fútbol europeo. "River es un club que me dio siempre todo. La posibilidad de crecer, de dejarme mostrar, me dio la oportunidad de que me compre Real Madrid. No sé qué va a pasar ahora, estoy con la cabeza acá", explicó Pipita durante la entrevista a Líbero que se emite por TyC Sports. Si bien prefirió no dar una declaración terminante sobre la chance de vestirse con la ropa del Millonario en el corto plazo, dejó una serie de elogios para Marcelo Gallardo como entrenador: "El equipo de Marcelo fue muy contagioso. Demostraba jerarquía y contundencia. Los 9 tienen muchas situaciones por cómo juega el equipo. Uno jugó en River... A veces se imagina y dice qué lindo. Hasta Dani Alves dijo que es una de las grandes apuestas del fútbol (por Gallardo) y no creo que él no entienda. Marcelo hoy está en los ojos de todos y bien ganado lo tiene".



Alternativa



Higuain no estaría en el futuro proyecto de la Juventus y por eso se analizan varias opciones en su salida. Una que le cerraría al club y al futbolista de 32 años es el DC United de la liga de Estados Unidos para ser compañero de su hermano, Federico.