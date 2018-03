El 26 de junio de 2016, la selección Argentina jugó la final de la Copa América Centenario. El equipo que dirigía en aquel entonces Gerardo Martino afrontaba su tercera definición consecutiva, la segunda contra Chile, y la terminó perdiendo por penales. Gonzalo Higuaín, titular en aquel partido que se disputó en el MetLife Stadium de New Jersey, vivió aquel día uno de los momentos más duros a nivel personal: su madre, Nancy Zacarías, estaba siendo operada y el delantero se enteró luego del encuentro.

"La pasé recontra mal... pero mi vieja salió adelante. Gracias a Dios hoy está bien. Sólo me interesa verla feliz, que se ría", empezó a relatar el Pipa. "Estuve a punto de parar, quería dejar de jugar para estar con ella. No me interesaba nada más. Fue la que me pidió seguir y lo hice por ella. Yo sé que iba a ser feliz si seguía jugando", agregó Higuaín, que no especificó la enfermedad.

"La vida no es 100% fútbol, la vida pasa por otro lado que la gente no lo ve. La gente ve que sos jugador, que pateas una pelota y se olvida lo que sos fuera de fútbol. A todos nos afecta lo bueno y lo malo", dijo.

Higuaín fue uno de los más apuntados en la selección argentina. Sin embargo, el delantero de Juventus se encargó de dejar en claro los pergaminos que tiene para formar parte del grupo: "Siempre lucho, trabajo y quiero estar entre los mejores. No es fácil estar 12 años en Europa en el máximo nivel, jugando en grandes equipos la exigencia mental y física es máxima. Llega un momento que a veces desgasta. Estoy entre los 10 máximos goleadores de Real Madrid, fui a la Selección y estoy entre los 10 máximos goleadores de la Selección, fui a Napoli y estoy entre los 10 máximos goleadores de Napoli, estoy en Juventus y espero estar también. Hay gente que te critica de buena fe y gente que te critica de mala fe. Escucho las críticas, siempre de los mejores se va a esperar más. Gracias a mi familia tengo una cabeza fuerte", sentenció.

El Pipita, padre. Gonzalo Higuaín será padre por primera vez en algunas semanas. El delantero, en pareja con Lara Wechsler, tendrá una mujer y contó que le pondrá Alma. "Cuando vivís algo así es algo impresionante, lo demás pasa a segundo plano. Cuando vas a se papá, lo único que te importa es eso".