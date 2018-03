Encendido. "Pipita" sigue su idilio con el gol En la imagen se lo ve mucho más delgado que de costumbre. Ayer marcó el primero y dio el pase del segundo.

El delantero argentino Gonzalo Higuaín marcó ayer un gol y dio una asistencia en el triunfo como local del puntero de la liga italiana Juventus ante Atlanta por 2 a 0 en el postergado de la 26ta. fecha.



Higuaín, convocado para los amistosos del seleccionado argentino ante Italia y España del 23 y 27 de marzo, adelantó a Juventus con una definición cruzada (PT 29m) luego del pase del brasileño Douglas Costa. El ex River ratificó su buen momento y alcanzó la 15ta. anotación en el certamen.



El "Pipita" luego generó la asistencia para el francés Blaise Matuidi (ST 36m) quien señaló el segundo gol de Juventus que tuvo entre sus titulares al cordobés Paulo Dybala, mientras que Alejandro Gómez y José Luis Palomino jugaron para Atalanta.



Con este resultado, Juventus logró la duodécima victoria consecutiva en el campeonato italiano y alcanzó los 74 puntos. El equipo de Turín se puso al día y estiró la diferencia con Napoli (70), su inmediato perseguidor. En tanto, Atalanta se quedó con 41 unidades.



El ex arquero de Boca Axel Werner será titular en el partido que jugará hoy su actual equipo, el Atlético de Madrid, como visitante ante el Lokomotiv de Rusia en el cruce de vuelta de los octavos de final de la Liga de Europa y luego de haberse impuesto en España por 3-0.



Werner, nacido en Rafaela hace 22 años, debutó en el Atlético de Madrid la semana pasada en la holgada victoria sobre el equipo ruso en el cruce de ida, y tendrá hoy su 2da. oportunidad debido a que el arquero titular, el esloveno Jan Oblak, sufre algunos problemas musculares y si bien atajó el domingo por la Liga española ante el Celta, no se recuperó.