En Twitter, la página partidaria de San Martín @mundoverdinegro invitó a Valentín Torres Erwele para que esté presente en el Hilario Sánchez el próximo jueves en el partido ante San Martín de Tucumán y el "Talismán" respondió la propuesta.

"Que decís talismán, te animas a venir a San Juan el jueves frente a San Martin de Tucumán?", escribieron los hinchas verdinegros. "Me encantaría, es un toque lejos.", respondió Torres Erwele. En @mundoverdinegro no se quedaron con esa respuesta y fueron por más. Primero le comentaron "Te vamos a estar esperando" y luego le revelaron que le habían conseguido un hotel para que venga a San Juan, pero el "Talismán" no respondió más.

Valentín Torres Erwele tiene 17 años, está en el último año de la secundaria, planea ser periodista deportivo y actualmente es el talismán de la suerte de los clubes argentinos. El joven, que comenzó creando contenido sobre el deporte en las redes sociales, hoy recibe invitaciones de clubes para que les dé suerte; y hasta ahora la cábala permanece intacta.

Que decís talismán, te animas a venir a San Juan el jueves frente a San Martin de Tucumán? @TorresErwerle @CASanMartinSJ pic.twitter.com/uJtkjNzqkd — San Martin de San Juan SJ (@mundoverdinegro) July 24, 2022

Valentín es hace años un apasionado del futbol nacional, pero no fue hasta 2021 que abrió una cuenta de Twitter dedicada a reportar sobre el deporte. Sus hilos opinando sobre los partidos comenzaron a tener cada vez más likes y comentarios, lo que llevó a que un año después el joven cuente con 154 mil seguidores (y contando) y una nueva cuenta de TikTok.

Valentín continúa yendo a la escuela secundaria y aclaró que la información que comparte en su cuenta no es obtenida de una fuente directa, sino que él mismo se encarga de recopilar los datos a través de internet y los transforma en un producto de interés dentro de la red social del pajarito.

Pero últimamente su nombre es tendencia en estas redes no por su información, sino por su fama de talismán: el joven descubrió que cada vez que va a la cancha, el partido termina a favor del equipo local, aunque vengan de una mala racha o las condiciones del equipo no sean las mejores.

La increíble racha del "talismán de los clubes"

Con la intención de conocer las canchas de nuestro fútbol, Torres Erwerle presenció varios partidos y le dio suerte a todos los equipos a los que fue a apoyar. El pasado 10 de junio arrancó su travesía en Parque Patricios, en la victoria de Huracán 2-1 ante Rosario Central, en la que el "Globo" consiguió el triunfo luego de tres partidos.

El 14 de junio de este año asistió al estadio de Ferro y el "Verdolaga" se impuso 1-0 ante Atlanta. Dos días más tarde estuvo en La Paternal apoyando a Argentinos ante Independiente y el Bicho se llevó los tres puntos. Presenció All Boys-Chicago, donde el local ganó 3-0, luego fue Defensores de Belgrano quien invitó al influencer a romper la mala racha, ya que desde el 11 de abril no ganaba como local. Ese 27 de junio logró un 2-0 ante Chacarita.

Estudiantes de La Plata se enfrentaba por la vuelta de los octavos de final de Copa Libertadores ante Fortaleza tras un empate en Brasil; Torres Erwerle asistió al estadio del "Pincha", que consiguió una victoria por 3-0 y se metió entre los ocho mejores del certamen. Unos días después, apareció en el Estadio Pedro Bidegain, en el 2-1 de San Lorenzo ante Boca, donde el "Ciclón" ganó de local, cosa que no hacía desde el 12 de diciembre del año pasado.

El Clásico de Avellaneda también fue presenciado por el joven, que asistió al Cilindro en la victoria de Racing ante Independiente. Estuvo el último sábado en el estadio de Atlanta, donde los "Bohemios" obtuvieron una victoria tras siete fechas, y este jueves el joven sorprendió a todos con su aparición para el partido de Rosario Central ante Newell´s.

Para cuando se acercó la fecha del clásico rosarino, los fanáticos del fútbol ya se habían percatado de la buena suerte que traía el joven influencer, quien recibió cientos de mensajes del conjunto dirigido por Carlos Tevez para acercarse a la cancha y hacer su magia. Así lo hizo, invitado por el club al Estadio Gigante de Arroyito donde se sacó fotos con el DT y el vicepresidente Ricardo Carloni.

El influencer también tuvo la posibilidad de compartir su análisis para el encuentro compartiendo pantalla con la periodista Morena Beltrán. Fue allí donde se arriesgó a dar un resultado final, prediciendo una victoria de 1 a 0 a favor del local, Lo mejor es que el talismán de los clubes acertó, con el equipo rosarino reclamando la victoria que tanto deseaba.