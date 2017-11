Buenos Aires, DyN



Alumni le ganó ayer al San Isidro Club (SIC) 23-20 y jugará la final ante Hindú por el título del Top 12 de rugby de la URBA.



Gracias a la patada del apertura Lucas Frana, hijo del ex tenista y actual comentarista Javier Frana, autor de 18 puntos en seis penales y un buen funcionamiento del maul en el segundo tiempo, Alumni fue dando vuelta el marcador que favorecía al SIC. La final ante Hindú será el sábado próximo a las 16.15.



Alumni madrugó con un gran try por derecha de Rafael Desanto a los 3 minutos cuya conversión fue la única falla de Frana, aunque duró poco la ventaja por dos penales de Benjamín Madero, que a los 19 con un amago confundió a los marcadores y se coló al try. Dos penales de Frana volvieron a poner por uno a Alumni pero a los 26 una avivada del full back Arias, de gran trabajo, tomó una pelota boyando a tres metros del ingoal y apoyó el segundo try.



Con la conversión de Madero, el SIC sacó la mayor ventaja: seis puntos (20-14).



En el segundo funcionó muy bien el maul y a la par Frana siguió con éxito con su patada. A los 9" el apertura de 20 años igualó y Alumni por impaciente y por una gran defensa del SIC no pudo alcanzar el try. A falta de ello, Frana marcó sus últimos tres puntos con un penal.