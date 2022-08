La cuestión no es sencilla para ninguno pero una victoria les aclararía por completo el panorama pensando en la clasificación para los Play Off. Es que hoy, en el arranque de la penúltima fecha del torneo local de hockey sobre patines, categoría varones, Banco Hispano y Concepción buscarán los tres puntos que los depositen en la ronda decisiva.

El problema es que tanto los hispánicos como los azules tendrán rivales de mucho peligro. Hispano recibirá a Valenciano, nada menos que el segundo en las posiciones generales detrás del puntero Lomas de Rivadavia, mientras que Concepción visitará al SEC, el tercero del torneo. Justamente ambos adversarios buscan sumar puntos para terminar lo mejor posible. El resto de los partidos de esta noche (las primeras divisiones comenzarán como es tradicional desde las 21.30) no tienen mayor incidencia en la tabla de valores.

En resumen, éste es el programa completo de la fecha 20 (penúltima del torneo). Esta noche: Colón vs. Unión; Caucetera vs. Médano de Oro; Aberastain vs. Estudiantil Sub/23; Banco Hispano vs. Valenciano; y SEC vs. Concepción. En la oportunidad cumplirá con fecha libre la UVT. En tanto, el viernes completarán: Huarpes vs. Lomas; Bancaria vs. Richet Zapata; B° Rivadavia vs. Sarmiento; Olimpia vs. Estudiantil; y Media Agua vs. Social.

Por otro lado, los resultados que completaron la fecha 19 fueron: Concepción 7-Media Agua 1; Valenciano 13-Huarpes 5; Social 5-Hispano 5; Lomas 8-Caucetera 4; Sarmiento 4-Bancaria 7. Además, UVT y Unión completaron, terminando 3-3.

Entre las chicas, manda la UVT

Las chicas de la Unión Vecinal de Trinidad siguen firmes al frente de las posiciones generales del torneo denominado "80° Aniversario de la FSP" del hockey sobre patines casero luego de aprovechar su empate como visitante ante Centro Valenciano (el partido terminó 1-1) y la caída de su inmediato perseguidor Aberastain de Pocito, a mano del SEC, que venció con un expresivo 4 a 0. Todo ésto sucedió en la última fecha disputada en la rama femenina que corresponde al decimoquinto capítulo de la ronda clasificatoria del mencionado certamen.

Los resultados generales de la última jornada disputada son los siguientes: Barrio Rivadavia 2 - Social San Juan 3 (foto de la nota, gentileza Emiliano Schlamelcher); Centro Valenciano 1 - Unión Vecinal de Trinidad 1; Bancaria 3 - Huarpes 5; Concepción 7 - Richet Zapata 2; Aberastain de Pocito 0 - SEC 4. En la oportunidad cumplió con fecha libre el conjunto de Unión de Villa Krause.

La próxima fecha se desarrollará mañana (en todos los casos desde las 21.30 en primera división) con éstos enfrentamientos: UVT vs. Social San Juan, Huarpes vs. Aberastain, Richet Zapata vs. Bancaria, SEC vs. Unión de Villa Krause y Aberastain de Pocito vs. Barrio Rivadavia. En la ocasión, Concepción cumplirá con fecha libre.